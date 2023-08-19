С 18 августа 2023 года начал функционировать Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Начал работу Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины
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В состав этого коллегиального органа будут входить не только работники центрального банка, но и внешние члены, которых рекомендует Контактная группа денежного и валютного рынков. Совет заменит Комитет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка Украины.
«Соответствующее изменение произошло в рамках реформирования и оптимизации системы коллегиальных органов НБУ. После формирования состава Совета возобновится активная работа НБУ по усовершенствованию индикаторов (бенчмарков) денежного и валютного рынков», — говорится в сообщении.
Соответствующая работа была временно приостановлена в начале полномасштабной войны, учитывая, что ресурсы НБУ сконцентрировались вокруг решения более критичных задач.
Функции и полномочия Совета будут аналогичны тем, что ранее были у Комитета. Задачей Совета является проработка и обсуждение вопросов, связанных с определением, расчетом и обнародованием индикаторов денежного и валютного рынков. Среди них:
- оценка репрезентативности индикаторов денежного и валютного рынка;
- определение и корректировка методики индикаторов денежного и валютного рынка;
- надзор за системой внутреннего контроля;
- политика обращения с ошибками;
- рассмотрение результатов аудита;
- предотвращение конфликта интересов;
- рассмотрение претензий;
- надзор за контролем качества данных;
- соответствие индикаторов денежного и валютного рынка принципам IOSCO.
«Совет является консультативным органом. Любые решения по индикаторам денежного и валютного рынков принимает правление НБУ», — подчеркнул регулятор.
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