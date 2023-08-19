Начал работу Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины

С 18 августа 2023 года начал функционировать Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В состав этого коллегиального органа будут входить не только работники центрального банка, но и внешние члены, которых рекомендует Контактная группа денежного и валютного рынков. Совет заменит Комитет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка Украины.

«Соответствующее изменение произошло в рамках реформирования и оптимизации системы коллегиальных органов НБУ. После формирования состава Совета возобновится активная работа НБУ по усовершенствованию индикаторов (бенчмарков) денежного и валютного рынков», — говорится в сообщении.

Соответствующая работа была временно приостановлена в начале полномасштабной войны, учитывая, что ресурсы НБУ сконцентрировались вокруг решения более критичных задач.

Функции и полномочия Совета будут аналогичны тем, что ранее были у Комитета. Задачей Совета является проработка и обсуждение вопросов, связанных с определением, расчетом и обнародованием индикаторов денежного и валютного рынков. Среди них:

оценка репрезентативности индикаторов денежного и валютного рынка;

определение и корректировка методики индикаторов денежного и валютного рынка;

надзор за системой внутреннего контроля;

политика обращения с ошибками;

рассмотрение результатов аудита;

предотвращение конфликта интересов;

рассмотрение претензий;

надзор за контролем качества данных;

соответствие индикаторов денежного и валютного рынка принципам IOSCO.

«Совет является консультативным органом. Любые решения по индикаторам денежного и валютного рынков принимает правление НБУ», — подчеркнул регулятор.