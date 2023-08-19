Начал работу Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 августа 2023, 14:06 Читати українською

Начал работу Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины

С 18 августа 2023 года начал функционировать Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С 18 августа 2023 года начал функционировать Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины.
Фото: bank.gov.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В состав этого коллегиального органа будут входить не только работники центрального банка, но и внешние члены, которых рекомендует Контактная группа денежного и валютного рынков. Совет заменит Комитет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка Украины.

«Соответствующее изменение произошло в рамках реформирования и оптимизации системы коллегиальных органов НБУ. После формирования состава Совета возобновится активная работа НБУ по усовершенствованию индикаторов (бенчмарков) денежного и валютного рынков», — говорится в сообщении.

Соответствующая работа была временно приостановлена в начале полномасштабной войны, учитывая, что ресурсы НБУ сконцентрировались вокруг решения более критичных задач.

Функции и полномочия Совета будут аналогичны тем, что ранее были у Комитета. Задачей Совета является проработка и обсуждение вопросов, связанных с определением, расчетом и обнародованием индикаторов денежного и валютного рынков. Среди них:

  • оценка репрезентативности индикаторов денежного и валютного рынка;
  • определение и корректировка методики индикаторов денежного и валютного рынка;
  • надзор за системой внутреннего контроля;
  • политика обращения с ошибками;
  • рассмотрение результатов аудита;
  • предотвращение конфликта интересов;
  • рассмотрение претензий;
  • надзор за контролем качества данных;
  • соответствие индикаторов денежного и валютного рынка принципам IOSCO.

«Совет является консультативным органом. Любые решения по индикаторам денежного и валютного рынков принимает правление НБУ», — подчеркнул регулятор.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами