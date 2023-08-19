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19 августа 2023, 9:19 Читати українською

Торговля NFT на блокчейне биткоина рухнула на 92%, за 5 лет хакеры из КНДР украли крипту на $2 млрд: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Торговля NFT на блокчейне биткоина упала на 92%

За прошедшие три месяца объем торгов и количество продаж Ordinals упали более чем на 92% — до $35 млн и 172 956 сделок в июле. Об этом свидетельствует отчет DappRadar.

Май 2023 года стал пиком для биткоин-NFT, тогда оборот токенов достиг $452 млн при 832 648 транзакциях.

Однако с наступлением лета показатели начали стремительно снижаться. В июне объем торгов упал до $106 млн. В августе значение почти приблизилось ко дну, достигнув $3 млн к середине месяца.

«Хотя колебания продаж можно объяснить динамикой рынка, постоянное снижение количества транзакций может указывать на более серьезные проблемы. Это говорит о том, что меньшее количество трейдеров взаимодействует с Ordinals. Такая ситуация вызывает опасения по поводу долговечности протокола и его актуальности в NFT-пространстве», — отметили аналитики.

За пять лет северокорейские хакеры украли криптовалюту на $2 миллиарда

С 2018 года северокорейские хакеры украли цифровые активы на общую сумму $2 млрд. Об этом говорится в отчете TRM Labs.

Только за первые семь месяцев 2023 года хакеры из КНДР украли около $200 млн в криптовалюте, что составляет 20% от общего объема взломов за этот период.

Однако аналитики отметили, что преступники значительно замедлились по сравнению с предыдущим годом, когда они вывели приблизительно $800 млн. Основными целями группировок тогда стали кроссчейн-мосты.

По данным Федерального бюро расследований США, правительственная группировка Lazarus осуществила крупнейший в истории взлом криптопроекта, похитив $625 млн у Ronin Bridge в марте 2022 года.

«Северная Корея использует уязвимости в экосистеме различными способами, в том числе с помощью фишинга и атак на цепочки поставок, а также взломов инфраструктуры, которые подразумевают компрометацию закрытого ключа или сид-фразы», — рассказали эксперты.

3 июня 2023 года северокорейские хакеры атаковали пользователей криптокошелка Atomic Wallet — по различным оценкам сумма ущерба составила более $100 млн. Позднее злоумышленники перевели 503 ETH на платформу THORChain и обменяли активы на биткоин.

Криптобанкроты FTX и Genesis достигли соглашения по долгу на $175 миллионов

FTX и Genesis достигли соглашения о выплате Genesis $175 млн в пользу Alameda Research. Это создаст предпосылки для подтверждения плана реорганизации криптолендинговой платформы, сообщает The Block.

Договоренности устранят риски, расходы и неопределенность, связанные с затяжными судебными разбирательствами между должниками FTX и Genesis.

Также они подразумевают отказ платформы от всех других претензий к бирже, согласно заявлению.

В мае 2023 года юристы FTX подали иск против Genesis с требованием вернуть $3,9 млрд. В дальнейшем объем претензий сократился до $2 млрд.

Согласно судебным документам, лендинговая платформа входит в список крупнейших необеспеченных кредиторов биржи и ее аффилированных лиц с задолженностью в размере $226 млн.

Регулирование стейблкоинов в Сингапуре подогрело интерес к активам

После завершения Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS) работы над нормативно-правовой базой для стейблкоинов местные компании начали строить планы по выпуску активов. Об этом сообщает The Straits Times.

Платежные компании StraitsX и Circle Internet Singapore, а также DCS Card Center заявили, что изучают возможности эмиссии «стабильных монет».

StraitsX и подразделение американской Circle имеют лицензии MAS на предоставление услуг цифровых платежных токенов. DCS регулируется в соответствии с Законом о банках.

Соучредитель StraitsX Лю Тяньвэй сказал, что компания рассматривает получение регулируемого статуса для своего стейблкоина XSGD на базе сингапурского доллара. Компания также выпускает XIDR, привязанный к индонезийской рупии.

Касательно потенциального выпуска «стабильных монет» на базе других валют сооснователь фирмы отметил ее хорошую позицию в качестве одного из ведущих эмитентов недолларовых стейблкоинов.

Представитель Circle, выпускающей вторую по капитализации «стабильную монету» USDC, сказал, что компания оценивает возможности в рамках текущих лицензионных правил.

DCS ранее запустила привязанный к доллару DUS. Стейблкоин локализован в Сингапуре. Компания рассчитывает в ближайшие месяцы зарегистрировать токен в качестве регулируемой MAS одновалютной стабильной монеты.

«Мы будем использовать DUS для создания платежной экосистемы между Web2 и Web3, используя блокчейн, вычисления с сохранением конфиденциальности и другие технологии для стимулирования инновационного развития сферы», — заявила глава DCS Карен Лоу.

Источник: Минфин
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