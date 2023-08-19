За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 500 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 257 010 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
500 российских оккупантов, 8 танков, 6 БПЛА и 19 артиллерийских систем. Потери врага за 18 августа
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Потери врага
- личного состава — около 257010 (+500) человек ликвидировано,
- танков — 4340 (+8) ед,
- боевых бронированных машин 8424 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 5212 (+19) ед,
- РСЗО — 714 (+0) ед,
- средства ПВО — 486 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4282 (+6),
- крылатые ракеты — 1406 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7665 (+7) ед,
- специальная техника — 785 (+2).
Источник: Минфин
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