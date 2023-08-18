В Укрпочте объяснили, как беженцам за границей получить украинскую пенсию или денежную помощь

Укрпочта начинает переводить пенсии и социальные выплаты украинским беженцам за границей. На первом этапе проект охватывает украинских пенсионеров в Польше, но затем расширится и на другие страны. Украинцы могут получать пенсии международным почтовым переводом, сообщает пресс-служба Укрпочты.

Получение пенсии/денежной помощи за пределами Украины

Для получения средств получателю необходимо подать заявление на выплату начисленной суммы пенсии/денежной помощи:

в электронном виде на сайте Укрпочты;

в бумажном формате и отправить ее по адресу: АО «Укрпочта», ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001 Украина (JSC «Ukrposhta», str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина). Не забудьте о примечании на конверте — «пенсия переводом».

Важно! Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце следующем за месяцем, в котором было направлено заявление, по адресу временного пребывания.

Для получения перевода необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Выплата средств на территории Польши производится в злотых.

«Внимание! Если последняя выплата пенсии/денежной помощи была произведена более шести месяцев назад, вам перед заполнением заявления необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины для возобновления выплаты средств», — говорится в сообщении.