Укрпочта начинает переводить пенсии и социальные выплаты украинским беженцам за границей. На первом этапе проект охватывает украинских пенсионеров в Польше, но затем расширится и на другие страны. Украинцы могут получать пенсии международным почтовым переводом, сообщает пресс-служба Укрпочты.
В Укрпочте объяснили, как беженцам за границей получить украинскую пенсию или денежную помощь
Получение пенсии/денежной помощи за пределами Украины
Для получения средств получателю необходимо подать заявление на выплату начисленной суммы пенсии/денежной помощи:
- в электронном виде на сайте Укрпочты;
- в бумажном формате и отправить ее по адресу: АО «Укрпочта», ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001 Украина (JSC «Ukrposhta», str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина). Не забудьте о примечании на конверте — «пенсия переводом».
Важно! Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце следующем за месяцем, в котором было направлено заявление, по адресу временного пребывания.
Для получения перевода необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Выплата средств на территории Польши производится в злотых.
«Внимание! Если последняя выплата пенсии/денежной помощи была произведена более шести месяцев назад, вам перед заполнением заявления необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины для возобновления выплаты средств», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
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