Еще один исполненный структурный маяк МВФ. Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9346−1 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости». Об этом сообщает первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

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«Это +1 выполнен структурный маяк МВФ № 10 и база для выполнения еще одного маяка в Меморандуме (№ 12) для большей предсказуемости бюджета, среднесрочного бюджетного планирования, лучшего управления долгом и риск-менеджмента госгарантий», — отметил Железняк.

Согласно договоренностям, законопроект: