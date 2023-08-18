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18 августа 2023, 18:05 Читати українською

Еще один исполненный структурный маяк МВФ. Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9346−1 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости». Об этом сообщает первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9346−1 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости».
Фото: president.gov.ua

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«Это +1 выполнен структурный маяк МВФ № 10 и база для выполнения еще одного маяка в Меморандуме (№ 12) для большей предсказуемости бюджета, среднесрочного бюджетного планирования, лучшего управления долгом и риск-менеджмента госгарантий», — отметил Железняк.

Согласно договоренностям, законопроект:

  • возобновляет среднесрочное бюджетное планирование со следующего года;
  • восстанавливает действие ст. 52 Бюджетного кодекса и дает право пересматривать только оборонные расходы;
  • разрешает рассмотрение в парламенте только тех бюджетных изменений, которые имеют положительное заключение Минфина;
  • устанавливает ограничение госгарантий: госгарантии по решению Кабмина не более 3% общих доходов госбюджета; предельный объем госгарантий на основе международных договоров определяется законом о госбюджете;
  • возобновляет разработку Стратегии управления госдолгом на 2024−2026 годы, которую Минфин должен представить до 25 октября 2023 года.
Источник: Минфин
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