Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9346−1 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по обеспечению предсказуемости бюджетной политики и усилению долговой устойчивости». Об этом сообщает первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.
Еще один исполненный структурный маяк МВФ. Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет
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«Это +1 выполнен структурный маяк МВФ № 10 и база для выполнения еще одного маяка в Меморандуме (№ 12) для большей предсказуемости бюджета, среднесрочного бюджетного планирования, лучшего управления долгом и риск-менеджмента госгарантий», — отметил Железняк.
Согласно договоренностям, законопроект:
- возобновляет среднесрочное бюджетное планирование со следующего года;
- восстанавливает действие ст. 52 Бюджетного кодекса и дает право пересматривать только оборонные расходы;
- разрешает рассмотрение в парламенте только тех бюджетных изменений, которые имеют положительное заключение Минфина;
- устанавливает ограничение госгарантий: госгарантии по решению Кабмина не более 3% общих доходов госбюджета; предельный объем госгарантий на основе международных договоров определяется законом о госбюджете;
- возобновляет разработку Стратегии управления госдолгом на 2024−2026 годы, которую Минфин должен представить до 25 октября 2023 года.
Источник: Минфин
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