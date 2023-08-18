К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже не изменился.
Курс валют на вечер 18 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 18 августа
|
Закрытие 18 августа
|
Изменения
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
39,76/40,15
|
39,75/40,15
|
1/0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,45−38,15 грн. Евро покупают за 40,87 грн, а продают за 41,77 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,08−38,20, евро — 41,56−41,76 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1