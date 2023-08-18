Курс валют на вечер 18 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже не изменился.

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Валюта Открытие 18 августа Закрытие 18 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,76/40,15 39,75/40,15 1/0

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,45−38,15 грн. Евро покупают за 40,87 грн, а продают за 41,77 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,08−38,20, евро — 41,56−41,76 грн.

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