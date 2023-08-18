Acura представила свой первый электромобиль (фото)

Acura представила на Неделе автомобилей в Монтерее 2023 свою первую полностью электрическую модель — кроссовер ZDX. Об этом сообщает Motor Authority.

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На рынок кроссовер выйдет как в одномоторной заднеприводной версии, так и с двумя двигателями на полном приводе. ZDX базируется на платформе General Motors Ultium.

Базовая модель A-Spec получит электромотор пиковой мощностью 340 л.с., приводящей в движение задние колеса в стандартной комплектации. Также доступен полный привод с двумя двигателями.

Запас хода базовой версии — 520 км, а для установки с двойным двигателем — 500 км.

В исполнении Type S полноприводный электрокроссовер выдает 500 л.с. Его запас хода составляет 460 км.

Батарея емкостью 102 кВт-ч является общей для обоих классов и может заряжаться на мощности до 190 кВт с помощью быстрого зарядного устройства постоянного тока.

Размеры Acura ZDX 2024: 5019 мм/1994 мм/1633 мм. Колесная база — 3094 мм.

В салоне 11-дюймовая цифровая приборная панель и 11,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

Acura подтвердила наличие встроенных программ и служб Google, аудиосистемы Bang & Olufsen и автоматизированной функции помощи водителю, известной как Hands Free Cruise.

Цена

Стартовая цена новинки — $60 000 за базовую комплектацию A-Spec, а за спортивную комплектацию Type S нужно уже отдать на $10 тысяч больше — $70 000.

Поставки Acura ZDX планируются в начале 2024 г. Процесс бронирования нового авто начнется позже в этом году.