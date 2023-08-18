Acura представила свой первый электромобиль (фото)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 августа 2023, 16:46 Читати українською

Acura представила свой первый электромобиль (фото)

Acura представила на Неделе автомобилей в Монтерее 2023 свою первую полностью электрическую модель — кроссовер ZDX. Об этом сообщает Motor Authority.

Acura представила на Неделе автомобилей в Монтерее 2023 свою первую полностью электрическую модель — кроссовер ZDX.
Фото: t.me/ukrautoprom

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На рынок кроссовер выйдет как в одномоторной заднеприводной версии, так и с двумя двигателями на полном приводе. ZDX базируется на платформе General Motors Ultium.

Базовая модель A-Spec получит электромотор пиковой мощностью 340 л.с., приводящей в движение задние колеса в стандартной комплектации. Также доступен полный привод с двумя двигателями.

Запас хода базовой версии — 520 км, а для установки с двойным двигателем — 500 км.

В исполнении Type S полноприводный электрокроссовер выдает 500 л.с. Его запас хода составляет 460 км.

Батарея емкостью 102 кВт-ч является общей для обоих классов и может заряжаться на мощности до 190 кВт с помощью быстрого зарядного устройства постоянного тока.

Размеры Acura ZDX 2024: 5019 мм/1994 мм/1633 мм. Колесная база — 3094 мм.

В салоне 11-дюймовая цифровая приборная панель и 11,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

Acura подтвердила наличие встроенных программ и служб Google, аудиосистемы Bang & Olufsen и автоматизированной функции помощи водителю, известной как Hands Free Cruise.

Цена

Стартовая цена новинки — $60 000 за базовую комплектацию A-Spec, а за спортивную комплектацию Type S нужно уже отдать на $10 тысяч больше — $70 000.

Поставки Acura ZDX планируются в начале 2024 г. Процесс бронирования нового авто начнется позже в этом году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами