В июне банки выдали вдвое больше ипотечных кредитов, чем в мае — Нацбанк

Банки Украины в июне 2023 года выдали 527 ипотечных кредитов на общую сумму 754,1 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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«Результаты ежемесячного опроса банков относительно предоставленных населению ипотечных кредитов свидетельствуют о росте объема и количестве ипотечных кредитов по сравнению с маем более чем вдвое, прежде всего, благодаря активизации льготного кредитования в рамках программы «єОселя» — говорится в сообщении регулятора.

О выдаче новой ипотеки в июне проинформировали пять банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в июне 7,9% (в мае — 8,1%).

Где больше выдали ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июне выдано:

в Киеве и Киевской области — 223 договора на общую сумму 377,9 млн грн (50,1% от общего объема),

во Львовской области — 25 договоров на 41,8 млн грн,

в Ровенской области — 30 на 41,6 млн грн,

в Винницкой области — 26 на 37,5 млн грн.

В ходе опроса в июле 2023 года ответы предоставили 26 банков, доля которых в общем валовом ипотечном портфеле на конец 2021 года составила 94,9%.