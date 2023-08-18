Банки Украины в июне 2023 года выдали 527 ипотечных кредитов на общую сумму 754,1 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В июне банки выдали вдвое больше ипотечных кредитов, чем в мае — Нацбанк
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Результаты ежемесячного опроса банков относительно предоставленных населению ипотечных кредитов свидетельствуют о росте объема и количестве ипотечных кредитов по сравнению с маем более чем вдвое, прежде всего, благодаря активизации льготного кредитования в рамках программы «єОселя» — говорится в сообщении регулятора.
О выдаче новой ипотеки в июне проинформировали пять банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в июне 7,9% (в мае — 8,1%).
Где больше выдали ипотечных кредитов
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июне выдано:
- в Киеве и Киевской области — 223 договора на общую сумму 377,9 млн грн (50,1% от общего объема),
- во Львовской области — 25 договоров на 41,8 млн грн,
- в Ровенской области — 30 на 41,6 млн грн,
- в Винницкой области — 26 на 37,5 млн грн.
В ходе опроса в июле 2023 года ответы предоставили 26 банков, доля которых в общем валовом ипотечном портфеле на конец 2021 года составила 94,9%.
Комментарии