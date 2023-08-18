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18 августа 2023, 14:42 Читати українською

НБУ обязал обменники указывать информацию для жалоб клиентов

Национальный банк с 19 августа 2023 года вносит изменения в порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк с 19 августа 2023 года вносит изменения в порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте.
Фото: censor.net

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Расширен перечень информации, которая должна размещаться в кассе банка, небанковского финансового учреждения и оператора почтовой связи (далее — небанковское учреждение), их обособленных подразделений, пункта обмена валюты в обозримом месте:

  • Информацией о юридическом лице — банке или небанковском учреждении, с указанием местоположения, номера телефона или номера телефона «горячей линии» (при наличии), адреса электронной почты, ссылки на интернет-страницу (при наличии) для представления обращений клиентов в банк, небанковское учреждение ;
  • Контактной информацией Национального банка с указанием местопребывания, номера телефона универсальной «горячей линии», адреса электронной почты, ссылки на страницу официального Интернет-представительства для представления обращений клиентов банка, небанковского учреждения в НБУ.

«Указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений в случае возникновения спорных/конфликтных ситуаций или для информирования о нарушениях во время совершения валютно-обменных операций», — говорится в сообщении НБУ.

Кроме того, физическим лицам-нерезидентам предоставлена возможность получать на текущие счета в гривнах средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров. Это связано с соответствующими изменениями в законодательстве Украины.

Какая информация должна размещаться в обменниках

С 19 августа в кассе банка, небанковском учреждении, их обособленных подразделениях, пункте обмена валюты должна размещаться следующая информация:

  • копия приказа (распоряжение) об установлении курсов купли и продажи иностранных валют;
  • перечень валютно-обменных операций, осуществляемых кассой, пунктом обмена;
  • уведомление об обязательности совершения кассиром операции в случае обращения клиента с отказом от совершенной валютно-обменной операции;
  • выписка из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения за совершение операции по обмену наличных денег;
  • уведомление о кассире кассы, совершающем валютно-обменные операции;
  • копия банковской лицензии или лицензии/выписки из реестра лиц, которым выдана лицензия на осуществление валютных операций;
  • местонахождение кассы;
  • информация о юридическом лице — банк или небанковское учреждение: местонахождение, номер телефона или номер телефона «горячей линии» (при наличии), адрес электронной почты, ссылка на интернет-страницу (при наличии);
  • контактная информация Национального банка: местонахождение, номер телефона универсальной «горячей линии», адрес электронной почты, ссылка на страницу официального Интернет-представительства.

Нарушения

В случае возникновения нарушений при совершении валютно-обменных операций:

  • нужно обратиться с жалобой к руководству банка или небанковскому финансовому учреждению, которое нарушает правила обмена валют, чтобы они были в курсе нарушений их подчиненных;
  • в случае, если реакции со стороны руководства банка или небанковского финансового учреждения отсутствуют, следует обратиться в Национальный банк.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
18 августа 2023, 16:25
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Жалуюсь, почему нет курсов на обменных пунктах 😂
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