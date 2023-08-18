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18 августа 2023, 13:11 Читати українською

Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам банка Конкорд

В понедельник, 21 августа, Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплату гарантированного возмещения вкладчикам банка Конкорд по договорам банковского вклада вне зависимости от истечения срока действия и по договорам банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В понедельник, 21 августа, Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплату гарантированного возмещения вкладчикам банка Конкорд по договорам банковского вклада вне зависимости от истечения срока действия и по договорам банковского счета.
Фото: slovoidilo.ua

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Соответствующее решение было принято исполнительной дирекцией Фонда 17 августа 2023 года.

На банк Конкорд распространяются 100%-гарантии по вкладам в соответствии с Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», который вступил в силу в апреле 2022 года.

Напомним, стопроцентные гарантии по вкладам будут действовать для банков, решение о выводе которых будет принято в течение действия военного положения и три месяца после его завершения.

«Фонд выплатит вкладчикам банка Конкорд возмещение в полном размере вкладов, включая проценты, начисленные на конец дня 1 августа 2023 года. Общая сумма гарантированного возмещения в этом банке составляет 639 млн. грн.

Это уже устоявшаяся практика Фонда — начинать выплаты вкладчикам еще до того, как истекает предельный срок начала выплат. Кроме того, на сегодняшний день уже 5 банков-агентов Фонда позволяют получить гарантированные выплаты дистанционно, без посещения отделений банков. В скором времени выплаты Фонда будут осуществляться также через «Действие», — заявила заместитель директора-распорядителя Фонда Наталья Рудуха.

Как получить возмещение

Выплаты средств вкладчикам осуществляются через 12 банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат.

Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из этих банков, обратившись в выбранное отделение:

  • паспортом или другим документом, удостоверяющим личность;
  • справкой ИНН.

Также получить выплату можно дистанционно, через 5 из упомянутых банков-агентов:

Вклады в инвалюте

Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 1 августа 2023 года.

Напомним

«Минфин» писал, что правление Национального банка приняло решение о выводе с рынка банка Конкорд 1 августа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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