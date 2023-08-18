Количество активных платежных карт украинских банков уменьшилось впервые со второго квартала 2022 года — НБУ

Общее количество активных карт украинских банков после достижения исторического максимума в 47,2 млн штук на конец марта этого года в апреле-июне уменьшилось на 0,6 млн штук или на 1,3% — до 46,6 млн штук. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причины

Прежде всего, это объясняется уменьшением количества платежных карт иностранных банков с 4,6 млн до 3,8 млн единиц.

При этом количество активных карт наибольшего по размеру активов государственного Приватбанка снизилось на 0,1 млн — до 26,5 млн, у остальных госбанков осталось на уровне 6,9 млн, еще 0,6 млн карт — у недавно национализированного Сенс Банка (ранее Альфа-Банк).

В то же время у частных банков количество платежных карт выросло на 0,3 млн — до 9,5 млн штук.

Платежи картами

«Объемы расчетов платежными картами в торговой сети в дальнейшем растут — более чем на 20% по количеству и почти на 10% по сумме во втором квартале, прежде всего, за счет платежей в Украине», — отметил НБУ.

По данным регулятора, в мае и июне количество платежей составило 430,4 млн и 428,8 млн по сравнению с 385,9 млн и 383,3 млн в марте и апреле. Объем платежей картами в эти два месяца вырос до 112,6 млрд грн и 112,1 млрд грн со 105 и 104,7 млрд грн в марте и апреле.

НБУ также заметил уменьшение объема платежей за границей до 18,3−18,8 млрд грн в месяц во втором квартале 2023 года, тогда как в декабре 2022 года они достигали максимума 24,8 млрд грн, после чего снизились до 22,76 млрд грн в январе и 21,03 млрд грн в марте.