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18 августа 2023, 13:40 Читати українською

Кража крипты на $180 млн, Ripple судится с SEC: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

С начала года северокорейские хакеры украли криптовалюты на $180 миллионов

В первой половине 2023 года хакеры из Северной Кореи посредством эксплуатации различных эксплойтов похитили $180 млн в различных криптовалютах. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Одной из наиболее опасных группировок остается Lazarus Group, которую подозревают в многочисленных взломах. В частности, эти хакеры предположительно причастны к июльской краже $37 млн у платежного сервиса CoinsPaid.

Также их называют отвественными за атаки на другие криптокомпании, включая сайдчейн Ronin, кошелек Atomic Wallet, платформу Alphapo и кроссчейн-мост Horizon.

Ripple подала ходатайство с требованием к суду отклонить апелляцию SEC

Компания Ripple Labs потребовала отменить ходатайство о промежуточной апелляции Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), поскольку не видит юридических оснований для оспаривания решения.

По мнению юристов Ripple, апелляция только затянет процесс и не поспособствует вынесению окончательного приговора. Они также отметили, что утверждение регулятора о якобы неправильной трактовке теста Хауи касательно распределения XRP не свидетельствует о каких-либо расхождениях относительно лежащей в основе правовой нормы.

«Нет никаких чрезвычайных обстоятельств, которыми можно было бы оправдать отход от правила о решении всех вопросов, касающихся каждой из сторон, до подачи апелляции», — заявил главный юрисконсульт компании.

Тест Хауи (Howey Test) — перечень критериев, помогающих определить, обладает ли актив признаками ценных бумаг и представляет ли собой «инвестиционный контракт».

Tether остановила выпуск USDT в сетях Kusama, Bitcoin Cash и Omni Layer

17 августа выпускающая стейблкоин USDT компания Tether прекратила выпуск актива в экосистемах Kusama, Bitcoin Cash SLP и Omni Layer.

«Если блокчейну не хватает значительной поддержки в течение длительного периода и нет признаков восстановления показателей, его использование становится неэффективным и может поставить под угрозу нашу безопасность», — пояснили представители эмитента.

Компания продолжит выкупать токены из этих сетей минимум в течение года. Пользователи также могут обменивать монеты на USDT из других блокчейнов через различные биржи.

Проект Omni был первым протоколом, который Tether использовал для выпуска стейблкоинов в сети биткоина. Компания оставила за собой возможность пересмотреть решение по этому проекту в будущем.

В Сингапуре арестовали группу лиц за отмывание около $700 миллионов через криптовалюты

Полиция Сингапура заявила о задержании 10 человек по подозрению в отмывании более 950 млн SGD (около $700 млн), в том числе с помощью цифровых активов.

Все арестованные являются гражданами Китая, Кипра, Камбоджи, Турции и Вануату. При этом в розыске находится еще восемь человек.

«В результате масштабного расследования и последующей разведки, включая анализ отчетов о подозрительных транзакциях, полиция выявила группу лиц, подозреваемых в причастности к отмыванию доходов от организованной преступной деятельности за рубежом, включая мошенничество и онлайн-гемблинг», — говорится в заявлении правоохранителей.

В ходе обысков у предполагаемых преступников изъяли более 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств стоимостью свыше 815 млн SGD ($600 млн). Власти также арестовали более 35 банковских счетов на 110 млн SGD ($81 млн).

Кроме того, была конфискована иностранная наличность на 23 млн SGD ($17 млн), более 250 дорогих сумок и часов, 120 электронных устройств, 270 ювелирных изделий и два слитка золота.

В дополнение правоохранители обнаружили 11 документов «с информацией о цифровых активах». Расследование продолжается.

Источник: Минфин
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