Nikola отзывает 200 машин из-за технических проблем. Как реагируют бумаги

Компания Nikola, производящая электрические грузовики в Соединённых Штатах, сообщила, что решила по собственной воле отозвать большинство проданных ею до настоящего времени автомобилей, так как существует риск возгорания их аккумуляторной батареи. Речь идет о суммарно 209 изделиях. За 6 первых месяцев 2023-го производитель осуществил поставку только 76 машин, информируют аналитики LBLV .

Nikola сообщила о своих намерениях американскому NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах), а также временно прекратила продавать новые электрокары, так как представляющий опасность недостаток может быть актуальным и для них.

Эти действия компании не отразятся на поставках новых моделей (таких, как грузовые машины, использующие топливные элементы на основе водорода). Nikola планирует приступить к их выпуску в июле-сентябре текущего года. Рост числа заказов на эти товары в прошлом вызвал сильное подорожание котировок фирмы. В течение тройки минувших месяцев они поднялись в более чем 2,5 раза. В LBLV также отметили, что за аналогичный период индекс NASDAQ прибавил всего 30%.

В то же время отзыв существенной части машин немного сгладил положительную динамику акций Nikola на фондовом рынке. В течение прошлой торговой сессии стоимость её ценных бумаг уменьшилась на 10,6%. В настоящее время большая часть аналитиков всё ещё советует удерживать акции этого автопроизводителя. Прогноз по их цене предполагает рост до $2,7 против текущих $1,72.