Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Рынки снижаются из-за опасений по росту ставок, банкротство крупного китайского застройщика: что нужно знать утром
Фондовые индексы США снижаются третий день подряд
S&P 500 потерял 0,8%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,2%, а индекс Dow Jones снизился на 0,8%.
Уолл-стрит сохраняет осторожный настрой после того, как протоколы июльских заседаний Федеральной резервной системы США указали на то, что может произойти дальнейшее повышение процентных ставок, поскольку регулятор по-прежнему обеспокоен инфляцией в стране.
Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг достигла самого высокого уровня с октября 2022 года, что оказывает дополнительное давление на американский рынок акций.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня примерно 0,5%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi упали на 0,5%, сингапурский STI сократился на 0,7%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,1% и 1% соответственно.
Инвесторы в Азии сохраняют обеспокоенность по поводу экономических проблем Китая, а также растущей вероятности того, что процентные ставки в США могут продолжить расти.
Китайский застройщик Evergrande объявил о банкротстве
Один из крупнейших застройщиков в Китае в четверг подал заявление о банкротстве.
Evergrande изо всех сил пыталась погасить свои кредиты после объявленного дефолта по долгу еще в конце 2021 года. К концу прошлого года долговая нагрузка компании достигла $340 млрд. Это примерно 2% всего валового внутреннего продукта Китая и самый крупный корпоративный долг в мире, замечает CNN News.
Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
После краха Evergrande несколько других крупных застройщиков в Китае, в том числе Kasia, Fantasia и Shimao Group, объявили дефолт по своим долгам.
Совсем недавно другой китайский гигант в сфере недвижимости, Country Garden, предупредил, что «рассмотрит возможность принятия различных мер по управлению долгом», что вызвало слухи о том, что компания может готовиться к реструктуризации своего долга.
Мировой рынок смартфонов упадет до десятилетнего минимума в 2023 году
По данным Counterpoint Research, поставки смартфонов в 2023 году сократятся на 6% в годовом исчислении до 1,15 млрд устройств — минимума за последние десять лет.
Все из-за падения продаж смартфонов в США и Китае.
Покупки смартфонов в Китае, которые на пике достигали 450 млн устройств в год, сократились до 270 млн в год, что стало основной причиной снижения мировых продаж смартфонов, замечает Counterpoint Research.
Кроме этого, в Северной Америке в первой половине 2023 года продажи смартфонов показали двузначное процентное снижение.
Эксперты из Counterpoint Research считают, что Apple в этом году может стать крупнейшим игроком на рынке смартфонов по объему поставок, поскольку продажи iPhone высокого класса сохраняют устойчивость.
Кроме этого, компания готовится к выпуску своего следующего флагманского смартфона — iPhone 15 в сентябре, что поможет Apple поддержать высокий объем продаж в конце года, считают в Counterpoint Research.
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