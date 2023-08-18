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18 августа 2023, 10:02 Читати українською

Рынки снижаются из-за опасений по росту ставок, банкротство крупного китайского застройщика: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: pixabay.com

Фондовые индексы США снижаются третий день подряд

S&P 500 потерял 0,8%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,2%, а индекс Dow Jones снизился на 0,8%.

Уолл-стрит сохраняет осторожный настрой после того, как протоколы июльских заседаний Федеральной резервной системы США указали на то, что может произойти дальнейшее повышение процентных ставок, поскольку регулятор по-прежнему обеспокоен инфляцией в стране.

Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг достигла самого высокого уровня с октября 2022 года, что оказывает дополнительное давление на американский рынок акций.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня примерно 0,5%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi упали на 0,5%, сингапурский STI сократился на 0,7%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,1% и 1% соответственно.

Инвесторы в Азии сохраняют обеспокоенность по поводу экономических проблем Китая, а также растущей вероятности того, что процентные ставки в США могут продолжить расти.

Китайский застройщик Evergrande объявил о банкротстве

Один из крупнейших застройщиков в Китае в четверг подал заявление о банкротстве.

Evergrande изо всех сил пыталась погасить свои кредиты после объявленного дефолта по долгу еще в конце 2021 года. К концу прошлого года долговая нагрузка компании достигла $340 млрд. Это примерно 2% всего валового внутреннего продукта Китая и самый крупный корпоративный долг в мире, замечает CNN News.

Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.

После краха Evergrande несколько других крупных застройщиков в Китае, в том числе Kasia, Fantasia и Shimao Group, объявили дефолт по своим долгам.

Совсем недавно другой китайский гигант в сфере недвижимости, Country Garden, предупредил, что «рассмотрит возможность принятия различных мер по управлению долгом», что вызвало слухи о том, что компания может готовиться к реструктуризации своего долга.

Мировой рынок смартфонов упадет до десятилетнего минимума в 2023 году

По данным Counterpoint Research, поставки смартфонов в 2023 году сократятся на 6% в годовом исчислении до 1,15 млрд устройств — минимума за последние десять лет.

Все из-за падения продаж смартфонов в США и Китае.

Покупки смартфонов в Китае, которые на пике достигали 450 млн устройств в год, сократились до 270 млн в год, что стало основной причиной снижения мировых продаж смартфонов, замечает Counterpoint Research.

Кроме этого, в Северной Америке в первой половине 2023 года продажи смартфонов показали двузначное процентное снижение.

Эксперты из Counterpoint Research считают, что Apple в этом году может стать крупнейшим игроком на рынке смартфонов по объему поставок, поскольку продажи iPhone высокого класса сохраняют устойчивость.

Кроме этого, компания готовится к выпуску своего следующего флагманского смартфона — iPhone 15 в сентябре, что поможет Apple поддержать высокий объем продаж в конце года, считают в Counterpoint Research.

Источник: Минфин
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