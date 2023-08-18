Укрпочта выпускает почтовый выпуск «Украина-мать» ко Дню Независимости (фото)

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Это наш формат принятия изменения контекстов и переосмысления. Замена советского герба на украинский трезубец — фундаментально один из них. Возможно, вслед за ним последует и смена названия — с «Родина-мать» на соответствующее «Украина-мать», — говорится в сообщении.

Входящий в почтовый выпуск

В почтовом выпуске «Украина-мать»:

марочный лист,

конверт «Первый день»,

немаркированный художественный конверт и открытки.

Дополнительно в интернет-магазине Укрпочты можно заказать тематический магнит.

Характеристики

Размер листа, мм — 131×101

Размер марки, мм — 27,84×40,02

Количество марок в листе — 6

Художница — Зинаида Кубарь.

Тираж марки — 600 000

Номинальная стоимость — U

Дата выпуска (год) — 24.08.2023

Предзаказ

Почтовый набор доступен в интернет-магазине Укрпочты. Его стоимость составляет 108 грн.

«Ориентировочный срок отправки после 24 августа. Сразу после отправки вы получите SMS или Viber сообщение с трек-номером для отслеживания отправки», — отметили в Укрпочте.