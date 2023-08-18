Ко Дню Независимости Укрпочта представила специальный почтовый выпуск «Украина-мать».
Укрпочта выпускает почтовый выпуск «Украина-мать» ко Дню Независимости (фото)
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Это наш формат принятия изменения контекстов и переосмысления. Замена советского герба на украинский трезубец — фундаментально один из них. Возможно, вслед за ним последует и смена названия — с «Родина-мать» на соответствующее «Украина-мать», — говорится в сообщении.
Входящий в почтовый выпуск
В почтовом выпуске «Украина-мать»:
- марочный лист,
- конверт «Первый день»,
- немаркированный художественный конверт и открытки.
- Дополнительно в интернет-магазине Укрпочты можно заказать тематический магнит.
Характеристики
- Размер листа, мм — 131×101
- Размер марки, мм — 27,84×40,02
- Количество марок в листе — 6
- Художница — Зинаида Кубарь.
- Тираж марки — 600 000
- Номинальная стоимость — U
- Дата выпуска (год) — 24.08.2023
Предзаказ
Почтовый набор доступен в интернет-магазине Укрпочты. Его стоимость составляет 108 грн.
«Ориентировочный срок отправки после 24 августа. Сразу после отправки вы получите SMS или Viber сообщение с трек-номером для отслеживания отправки», — отметили в Укрпочте.
Источник: Минфин
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