За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 256 510 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
460 российских оккупантов, 3 танка, 2 вертолета и 24 артиллерийских систем. Потери врага за 17 августа
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Потери врага
- личного состава — около 256510 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 4332 (+3) ед,
- боевых бронированных машин 8410 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 5193 (+24) ед,
- РСЗО — 714 (+0) ед,
- средства ПВО — 486 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4276 (+4),
- крылатые ракеты — 1406 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7658 (+17) ед,
- специальная техника — 783 (+10).
Источник: Минфин
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