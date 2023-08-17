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17 августа 2023, 19:09 Читати українською

JPMorgan повысил прогноз риска дефолта для эмитентов из развивающихся государств

Один из крупнейших инвестиционных банков мира JPMorgan считает, что риск прекращения обслуживания корпоративных высокодоходных облигаций с развивающихся рынков в 2023 году увеличится с 6,0% до 9,7%. Об этом сообщает глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Один из крупнейших инвестиционных банков мира JPMorgan считает, что риск прекращения обслуживания корпоративных высокодоходных облигаций с развивающихся рынков в 2023 году увеличится с 6,0% до 9,7%.
Фото: pymnts.com

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По мнению аналитиков JPMorgan, 40% из всех потенциальных дефолтов придется на ценные бумаги китайских застройщиков.

«Ярким маркером выступает ситуация с компанией Country Garden, которая раньше была крупнейшим застройщиком Китая», — отметил Гетманцев.

По его словам, на прошлой неделе Country Garden пропустила выплаты по международным облигациям, а в начале этой недели приостановила торговлю не менее 10 выпусков своих материковых облигаций.

Падение акций

Акции Country Garden упали в один день на 18,4% на бирже в Гонконге.

Ценные бумаги другого застройщика Jinmao Holdings также потеряли в цене 9,8%.

Проблемы в секторе строительства и недвижимости в Китае вызревали не один год, однако до сих пор местные власти делали вид, что ничего не происходит, или предлагали в качестве спасательных преимущественно косметические мероприятия.

А сейчас, на фоне существенного замедления темпов восстановления экономики после снятия карантинных ограничений, спектр возможностей для правительства не так уж широк.

Прогноз по дефолтам

Из-за китайских проблем JPMorgan увеличил негативный прогноз по дефолтам и по другим азиатским высокодоходным облигациям — с 4,1% до 10,0%.

На второй позиции по количеству дефолтов — россия: ее доля в общем объеме оценивается в 35%.

«Тут причины тоже ясны — „полезные“ санкции, закрытие доступа к внешнему финансированию и иностранным технологиям, разрыв партнерских связей и выход с российского рынка западных корпораций, являвшихся поставщиками сырья, материалов и комплектующих для российского бизнеса. Война имеет свою цену…», — отметил Гетманцев.

Источник: Минфин
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