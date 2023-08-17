К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 17 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 17 августа
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Закрытие 17 августа
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,80/40,19
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39,85/40,25
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5/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,99 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,10, евро — 41,50−41,76 грн.
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Источник: Минфин
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