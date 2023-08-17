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17 августа 2023, 19:41 Читати українською

Сервис «єМалятко» будет работать на постоянной основе

Сервис для родителей «єМалятко», позволяющий по одному заявлению получить сразу 9 государственных услуг, необходимых после рождения ребенка, будет работать на постоянной основе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сервис для родителей «єМалятко», позволяющий по одному заявлению получить сразу 9 государственных услуг, необходимых после рождения ребенка, будет работать на постоянной основе.
Фото: pixabay.com

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Чтобы иметь возможность воспользоваться услугой «єМалятко», нужно получить медицинское заключение о рождении ребенка — именно он является точкой входа в сервис.

Медицинский вывод о рождении формирует врач в роддоме. Это электронный документ, содержащий перечень сведений о малыше и подтверждение его рождения. Номер медвывода состоит из 16 латинских букв и цифр и имеет формат ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ.

Номер отправляется матери ребенка в смс.

После получения медицинского заключения о рождении ребенка родители могут оформить четыре обязательных услуги:

  • государственная регистрация рождения и определение происхождения ребенка;
  • регистрация в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;
  • внесение информации о ребенке в Единый государственный демографический реестр с автоматическим формированием уникального номера записи в нем;
  • внесение сведений о ребенке в реестр пациентов в электронной системе здравоохранения.

Также есть ряд услуг, которые можно получить по желанию:

  • декларирование места жительства ребенка;
  • назначение пособия при рождении ребенка;
  • предоставление денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «упаковка малыша».

Есть и услуги, которые могут получить родители, если они претендуют на назначение помощи или предоставление соответствующего статуса:

  • выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи (при реализации соответствующих услуг на портале «Дия»);
  • назначение помощи на детей, воспитываемых в многодетных семьях (при реализации соответствующих услуг на портале «Дия»).

Получить комплексную услугу «єМалятко» можно на портале «Дия» или офлайн в отделе ДРАЦС, через ЦНАП и учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь во время родов.

Источник: Минфин
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