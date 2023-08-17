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17 августа 2023, 18:58 Читати українською

Вступление в ЕС: Украина до октября не выполнит все требования, но переговоры о членстве начнутся

Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры по вступлению в ЕС все равно начнутся. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Европейская правда.

Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры по вступлению в ЕС все равно начнутся.
Фото: pixabay.com

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«В октябре мы не услышим, что все 7 требований выполнены нами на 100%, ведь это масштабная работа, которая займет годы», — заявила она.

В то же время Стефанишин уверяет, что до октября Украина примет все согласованные законодательные и институциональные изменения.

Она отметила, что при выполнении некоторых реформ, в частности, антикоррупционной, возникают новые задачи, например полноценное выполнение антикоррупционной программы.

«Наша задача — чтобы эти новые задачи не становились условием (для начала переговоров, — ред.)», — сказала она.

Стефанишина убеждена, что Украина выполнит условие о возобновлении публичного электронного декларирования.

Вице-премьер отметила, что политическое решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС будет принято. Она считает декабрь «последним поводом для принятия политического решения о начале переговоров».

Напомним

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины по пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, в остальных условиях достигнут прогресс.

Источник: Минфин
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