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17 августа 2023, 17:44 Читати українською

В Раде хотят ввести плату за аренду земли для государственных компаний

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять проект закона об увеличении доходов местных бюджетов за счет арендной платы за земельные участки. Об этом сообщил представитель правительства в В Р Тарас Мельничук.

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять проект закона об увеличении доходов местных бюджетов за счет арендной платы за земельные участки.
Фото: depositphotos

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Что известно о законопроекте

Цель законопроекта — установление правил налогообложения земельных участков, которые переданы в аренду хозяйственным обществам, созданным путем преобразования госпредприятия в порядке переоформления права постоянного пользования.

Депутаты предлагают установить размер арендной платы для с/х угодий земельных участков сельхозназначения, нормативная денежная оценка которых проведена, переданных в аренду АО, ООО, 100% акций в уставном капитале которых принадлежат государству, образованному в результате преобразования государственных предприятий, в постоянном пользовании которых находились земельные участки с/х назначения государственной собственности не менее 100 гектаров — в размере 12% их нормативной денежной оценки.

В то же время для с/х угодий земельных участков сельхозназначения, нормативная денежная оценка которых не проведена, переданных в аренду АО, ООО, 100% акций в уставном капитале которых принадлежат государству, образованному вследствие превращения государственных предприятий, в постоянном пользовании которых находились земельные участки с/х назначение государственной собственности не менее 100 гектаров арендная плата предлагается в размере 12% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по АРК или области.

Источник: Минфин
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