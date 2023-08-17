Венчурные инвесторы в Европе заинтересованы в технологиях искусственного интеллекта — KPMG

Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения являлись ключевой сферой инвестиций в Европе в течение второго квартала 2023 г. — об этом свидетельствуют результаты отчета Venture Pulse за второй квартал 2023 г. в Европе.

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Что интересует инвестора

Британская компания Quantexa привлекла $129 млн за квартал, чтобы получить статус единорога — одного из немногих стартапов в регионе, достигших этого во втором квартале.

Во втором квартале 2023 года Европейский Союз также принял Закон об искусственном интеллекте, подробно регулирующий использование искусственного интеллекта в регионе и требующий пересмотра генеративных систем искусственного интеллекта, в частности перед коммерческим запуском. Закон также запрещает использование биометрических идентификационных систем в режиме реального времени.

В течение квартала Великобритания также заявила о своем желании стать родиной правил безопасности использования ИИ.

Энергетика и чистые технологии привлекают венчурные инвестиции по всей Европе

Поскольку война на территории Украины продолжается, альтернативная энергетика и чистые технологии (cleantech) продолжали привлекать внимание венчурных инвесторов в Европе, хотя размеры инвестиций были относительно скромными в течение второго квартала 2023 года.

Интерес к этой сфере был разнообразен как географически, так и на уровне продуктов и решений: лидерами стали немецкая 1Komma5, привлекшая $232,1 млн, немецкая компания по накоплению энергии Jolt Energy, привлекшая $165,1 млн, лондонская компания атомных технологий Core Power, привлекшая $100 млн, австрийская cleantech-компания Neoom, привлекшая $44,9 млн, израильская фирма Adasky, занимающаяся термодатчиками для автономных электромобилей, привлекла $30 млн, ирландская компания SuperNode, специализирующаяся на передаче энергии из возобновляемых источников, получила $17,35 млн.

Инвестиции венчурного капитала в Великобритании находят новую норму

Инвестиции венчурного капитала в Великобритании выросли по сравнению с предыдущим кварталом, хотя и оставались незначительными по сравнению с рекордными кварталами 2021 года и начала 2022 года. Этому способствовало привлечение $475 млн службой доставки Getir и $250 млн компанией Builder.ai, разрабатывающей мобильные приложения.

Учитывая политические и экономические потрясения в Великобритании и высокие процентные ставки, повышающие требования к производительности и заставляющие инвесторов пересматривать распределение своих активов, более умеренный уровень инвестиций может стать новой нормой для Великобритании, пока экономика не стабилизируется.

Привлечение венчурного капитала значительно замедлилось в Великобритании, а некоторые фонды закрылись на более низком уровне, чем предполагалось изначально.

Германия наблюдает стабильные инвестиции во втором квартале 2023 года

Инвестиции венчурного капитала в Германии остались относительно стабильными во втором квартале 2023 благодаря привлечению $232 млн энергетической компанией 1Komma5, $194 млн компанией GetYourGuide и $165,1 млн — компании Jolt Energy.

Решения, ориентированные на направление ESG, продолжали оставаться достаточно привлекательными для венчурных инвесторов в Германии, в дополнение к ИИ и решениям, ориентированным на производительность бизнеса. Во втором квартале 2023 года в Германии также произошло незначительное инвестиционное возрождение в сфере здравоохранения и биотехнологий: медицинской компанией Patient2 было привлечено $109,8 млн, а компанией по разработке лекарства Ariceum — $52 млн.

В скандинавских странах сохраняется умеренность

Инвестиции венчурного капитала в скандинавском регионе в течение второго квартала 2023 года оставались невысокими по сравнению с максимальными показателями в 2021 и 2022 годах, хотя относительно соответствовали наблюдаемым уровням пандемии. Несмотря на то, что объем венчурных инвестиций на ранних стадиях соответствовал предыдущим годам, характеристики инвесторов значительно изменились, а международное инвестиционное финансирование незначительно. Инвесторы больше сосредоточены на компаниях, способных продемонстрировать эффективный рост капитала с альтернативными путями достижения прибыльности.

Инвестиции в здравоохранение и биотехнологии оставались стабильными, в то время как технологии альтернативной энергетики и электромобилей продолжали вызывать большой интерес.

Рынок венчурного капитала в Австрии быстро развивается

Хотя общий объем венчурных инвестиций в Австрии остается достаточно незначительным по сравнению с другими европейскими юрисдикциями, венчурный рынок страны развивается быстрыми темпами — с растущим количеством стартапов в разных секторах, от криптовалют (BitPanda) и образовательных технологий (GoStudent) до proptech (PlanRada) BitPanda стал первым технологическим стартапом в стране, получившим статус единорога. Активность работающих на рынке фондов венчурного капитала также возросла: регулярно появляются новые фонды, в основном сосредоточенные на инвестициях на ранних стадиях.

Подобно другим юрисдикциям, австрийский рынок венчурного капитала столкнулся с определенным давлением во втором квартале 2023 года, когда ряд стартапов решил провести продолженные раунды вместо новых раундов финансирования.

Тенденции, на которые следует обратить внимание в третьем квартале 2023 года

Хотя у европейских венчурных инвесторов все еще остаются ресурсы, они, скорее всего, будут неохотно тратить их, учитывая как текущие рыночные условия, так и беспокойство относительно того, смогут ли они привлечь новые средства, поскольку менее подверженные риску LP (limited partnerships) теперь имеют больше возможностей для инвестирования. Также ожидается, что активность выхода с рынка остается ограниченной, а стартапы и их инвесторы займут выжидательную позицию в надежде на лучшие условия и стабилизацию рынка.

Ожидается, что весь спектр альтернативной энергетики и чистых технологий (cleantech) будет оставаться мощной сферой инвестиций в Европе, в дополнение к ИИ, здравоохранению и биотехнологиям. В течение нескольких кварталов в финтех-сфере в Европе может начаться определенная консолидация, поскольку компании стремятся достичь масштабов, необходимых для обеспечения прибыльности их бизнес-моделей.