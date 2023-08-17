Бизнес ожидает увеличения оборотов на фоне усталости от неопределенности

Украинский малый и средний бизнес указывают на незначительное улучшение условий для ведения бизнеса, в частности, МСБ ожидает роста оборотов. Об этом свидетельствует исследование состояния и нужд малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях войны, проведенное Advanter Group, пишет Forbes.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменился Индекс активности бизнеса

Индекс активности бизнеса UBI (Russian Business Index) по состоянию на август 2023 года составляет 38,23 (из 100 возможных). Индекс незначительно вырос по сравнению с июнем 2023 г. (35,34) и локальным минимумом сентября 2022 г. (33,9).

Этот рост индекса продолжает свидетельствовать об усталости бизнеса от неопределенности и желания интенсифицироваться, чем об улучшении экономической ситуации: количество заказов от клиентов остается неизменным, но растут объемы выпуска продукции и незначительно восстанавливается спрос на трудовые ресурсы, говорится в комментарии Advanter Group.

По результатам первого полугодия работы в 2023 году эти 12,8% предприятий полностью или почти полностью остановили работу (от 0% до 30% от планового показателя). В июне этот показатель составил 21,1%. 9,4% предприятий отметили рост объемов работ по сравнению с планом. 24,4% предприятий действуют в пределах планируемых показателей на 2023 год.

Средневзвешенный ожидаемый показатель оборотов бизнеса в 2023 против 2022 показал рост с -0,7% (оценка, полученная в июне 2023 года) до +8,2% в августе 2023-го. Более трети (37%) бизнеса ожидает роста оборотов в текущем году. Не видят перспектив 21,7% предприятий (указали, что бизнес не будет работать или будет работать на уровне до 50% оборотов предыдущего года).

Что мешает бизнесу восстановиться

Больше всего мешает бизнесу в восстановлении непрогнозируемости развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке — 56,2%. На втором месте — непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса (47,7%). Важна нехватка финансовых ресурсов в стране, а именно — неплатежеспособность клиентов (47,6%), недоступность кредитных средств и собственного капитала и т. д.

49,9% предприятий столкнулись с проблемой блокировки налоговых накладных. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущей фазой исследования в июне (44,1%) и продолжает существенно превосходить другие проблемы.

Наиболее приоритетной задачей для власти, как и в прошлой волне, 72,8% предпринимателей считают уничтожение коррупции, 48,8% — необходимость проведения судебной реформы.

Также значительная доля предпринимателей отметила необходимость улучшения доступа к кредитным ресурсам, удешевления ресурсов (40,8%) и налоговой реформы 10−10−10 (+3) (36,7%), изменений в работе налоговой.

Показатель Ukrainian Business Index демонстрирует постепенный рост в течение нескольких фаз исследования, но остается на низком уровне (38,2 из 100), что свидетельствует о том, что бизнес не видит перспектив улучшения экономической ситуации и деловой среды в ближайшие месяцы, отметил Андрей Длигач, глава Advanter Group, соучредитель Центра экономического обновления.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что во втором квартале индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 104,5% по сравнению с 91,2% в первом квартале.

Рост индекса произошел на фоне восстановления энергосистемы, постепенного оживления внутреннего спроса и укрепления курса гривны.