россия будет давить на экспортеров, чтобы остановить обвал рубля — Bloomberg

Российские власти воздержатся от усиления ограничений на движение капитала и подготовят рекомендации для экспортеров, чтобы убедить их отказаться от большей части своих иностранных доходов для стабилизации рубля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

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По итогам встречи президента рф Владимира Путина в среду с высшими должностными лицами власти сейчас разрабатывают неформальные меры контроля за движением капитала.

Руководящие принципы для крупных экспортеров готовятся для отдельных компаний и будут выходить за пределы обязательной продажи иностранной выручки, включая переводы в жесткой валюте, такие как выплата дивидендов и кредиты.

Путин был проинформирован о планах на встрече с участием главы центрального банка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова.

По словам источников Bloomberg, в зависимости от того, как обстоят дела с рублем, формальный контроль за движением капитала все еще может быть вариантом.

Несмотря на рост рубля на этой неделе, он по-прежнему входит в тройку худших валют на развивающихся рынках, потеряв с начала года около 22%.

Падение рубля

Резкое падение рубля в последние недели вернуло вопрос об усилении контроля над движением капитала в повестку дня правительства. россия уже принимала такие меры в прошлом году, чтобы предотвратить обвал рубля после того, как США и их союзники ввели широкомасштабные санкции за вторжение в Украину.

Поскольку россия получила непредвиденную прибыль от скачка цен на сырьевые товары, ограничение было частично снято после того, как курс рубля укрепился настолько, что стал проблемой для бюджета, сократив доходы от экспорта нефти и газа.

Повышение ставок

В связи с давлением на рубль российский центробанк объявил на прошлой неделе, что воздержится от покупок иностранной валюты. По этому решению последовало резкое повышение процентных ставок до 12% на экстренном заседании во вторник.

Дискуссии в правительстве активизировались на этой неделе после того, как рубль ненадолго преодолел отметку 100 за доллар впервые с марта 2022 года. Инициативы поначалу обсуждались на встрече правительства и компаний-экспортеров в понедельник.

По словам руководителей двух фирм, официальные лица сообщили экспортерам, что некоторые рассматриваемые меры могут распространяться на выплаты дивидендов и кредиты компаний.

По их словам, обе компании увеличили экспортную выручку на прошлой неделе, когда стало ясно, что правительство может ввести формальный контроль за движением капитала.

По данным центробанка, русские экспортеры уже продают на рынке более 80% собственной выручки. В июле Набиуллина заявила, что Банк России внимательно следит за продажами иностранной валюты экспортерами и только 1% их доходов остается за пределами страны.