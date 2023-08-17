Поступления в госбюджет от акцизного налога в июле составили 8,7 миллиарда

В июле 2023 года в общий фонд Государственного бюджета поступило акцизный налог с произведенных в Украину и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) на сумму 8,7 млрд грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Это составляет 101,3% показателя доходов, доведенного Министерством финансов Украины (дополнительно поступило 0,11 млрд грн), и превышает 0,9 млрд грн, или 11,7% поступления июля прошлого года.

Выполнение показателей доходов достигнуто за счет дополнительных поступлений по произведенным в Украине:

ликероводочной продукции — на 0,25 млрд грн, или 166,1% от доказанного показателя доходов (0,38 млрд грн);

табачных изделий — на 0,15 млрд грн, или 103,6% от доказанной задачи (4,2 млрд грн);

винодельческой продукции (без добавления спирта) — на 0,05 млрд грн или 153,5% от доказанного показателя доходов (0,09 млрд грн).

«Кроме того, за счет введения в конце прошлого года налогообложения акцизным налогом горючего по ставке 100 евро/1000л вместо нулевой ставки, а с 01.07.2023 — полной ставки акцизного налога, а также возобновления работы отдельных производителей топлива, в июле продолжает сохраняться акцизного налога с топлива в специальный фонд Государственного бюджета Украины. Так, поступления в июле составили 0,8 млрд грн, из которых дополнительные поступления к показателю доходов — 0,7 млрд грн.», — говорится в сообщении ГНС.

Также за счет внедрения нормы Закона о переносе на производителей и импортеров табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, обязанности уплаты 5% акцизного налога по розничной продаже табачных изделий, существенно увеличились доходы местных бюджетов по этому налогу.

Так, за период январь — июнь 2023 среднемесячная сумма задекларированного 5% акцизного налога производителями и импортерами составляет 644,1 млн грн, что в 1,8 раза больше среднемесячных показателей января — июня 2022 (361 млн грн).