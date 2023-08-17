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17 августа 2023, 13:01 Читати українською

Найман и Козырев: К чему приведет плавающий курс. Курс валюты осенью. Депозитные сертификаты. Деньги военных (видео)

Алексей Козырев поговорил с Эриком Найманом — украинским экономистом, соучредителем компании HUG'S и инвестиционной компании Capital Times — о плавающем курсе и инфляции, о валютных резервах НБУ, требованиях МВФ, депозитных сертификатах, курсе валют осенью и многом другом.

  • Что произойдет с курсом валют осенью. Валютные резервы НБУ
  • Не произойдет ли в Украине отток капитала. МВФ и Украина
  • О плавающем курсе и инфляции
  • Какие последствия установления плавающего курса
  • Влияние работников и беженцев на курс и торговый баланс
  • Что будет с депозитными сертификатами НБУ и насколько эффективен этот механизм
  • Когда будет снижение ставок по депозитам
  • Зачем держать национальную валюту на депозитах при пониженных депозитных ставках
  • О сбережениях военных
  • Курс доллара осенью
  • Прогноз по паре евро/доллар к концу 2023 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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SV911
SV911
17 августа 2023, 13:17
#
Найман ніякого відношення до Capital Times давно не має
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 августа 2023, 14:11
#
Як і до колишніх пірамід мокшанських, де його писок посміхався оленям.
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Alex2006
Alex2006
17 августа 2023, 15:26
#
З приводу дефіциту торгового балансу, після перемоги він буде знижений через те, що ми перестанемо імпортувати стільки військової техніки та екіпіровки для армії, зменшиться обсяг закупівель валюти для покриття розрахунків картками за кордоном (більшість українців повернеться додому). Ну і чому на мою думку впадемо до 33 і нижче, описував тут
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/194577/
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D3N
D3N
17 августа 2023, 15:36
#
Пока что «падает» в обратном направлении — уже перевалил за 38…
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investor13
investor13
17 августа 2023, 15:57
#
«…впадемо до 33 і нижче»

ахахаха… никогда в жизни такого не случится
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