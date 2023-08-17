Алексей Козырев поговорил с Эриком Найманом — украинским экономистом, соучредителем компании HUG'S и инвестиционной компании Capital Times — о плавающем курсе и инфляции, о валютных резервах НБУ, требованиях МВФ, депозитных сертификатах, курсе валют осенью и многом другом.
Найман и Козырев: К чему приведет плавающий курс. Курс валюты осенью. Депозитные сертификаты. Деньги военных (видео)
- Что произойдет с курсом валют осенью. Валютные резервы НБУ
- Не произойдет ли в Украине отток капитала. МВФ и Украина
- О плавающем курсе и инфляции
- Какие последствия установления плавающего курса
- Влияние работников и беженцев на курс и торговый баланс
- Что будет с депозитными сертификатами НБУ и насколько эффективен этот механизм
- Когда будет снижение ставок по депозитам
- Зачем держать национальную валюту на депозитах при пониженных депозитных ставках
- О сбережениях военных
- Курс доллара осенью
- Прогноз по паре евро/доллар к концу 2023 года.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/194577/
ахахаха… никогда в жизни такого не случится