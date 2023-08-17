Найман и Козырев: К чему приведет плавающий курс. Курс валюты осенью. Депозитные сертификаты. Деньги военных (видео)

Алексей Козырев поговорил с Эриком Найманом — украинским экономистом, соучредителем компании HUG'S и инвестиционной компании Capital Times — о плавающем курсе и инфляции, о валютных резервах НБУ, требованиях МВФ, депозитных сертификатах, курсе валют осенью и многом другом.