В июле вкладчикам банков-банкротов возместили 39,4 миллиона гривен

До вступления в силу данного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн.

Напомним

До 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 103 347,6 млн грн.