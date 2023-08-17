В июле вкладчики ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов банков получили 39,4 млн грн гарантированного возмещения по вкладам. По состоянию на 1 августа общая сумма выплаченного гарантированного возмещения за 2023 год составила 1 853,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
В июле вкладчикам банков-банкротов возместили 39,4 миллиона гривен
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По состоянию на 1 августа 2023 вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), Фонд выплатил возмещение на общую сумму 98 661,2 млн грн.
До вступления в силу данного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн.
Напомним
До 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.
Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 103 347,6 млн грн.
Источник: Минфин
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