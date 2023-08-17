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17 августа 2023, 13:23 Читати українською

россия осенью отключится от «авиационного SWIFT»

Российские и иностранные авиакомпании, выполняющие рейсы между россией и другими странами, осенью 2023 столкнутся с проблемами при организации полетов. Причина — отключение россии от каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации, швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA), пишет РБК со ссылкой на источники в авиакомпаниях.

Российские и иностранные авиакомпании, выполняющие рейсы между россией и другими странами, осенью 2023 столкнутся с проблемами при организации полетов.

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Что известно

SITA, занимающаяся разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем и различных других авиационных IT-услуг, заявила о намерении покинуть российский рынок в мае 2023 года.

По данным источников РБК, к осени российские компании отключат от телекоммуникационных каналов SITA, которые издание называет «авиационным SWIFT» — наиболее распространенным инструментом в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

Как отметил один из собеседников издания, из-за отключения российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов.

В то же время, иностранные перевозчики останутся без привычного канала для обмена данными с информационными системами российских аэропортов.

В российском минтрансе заявили, что знают о проблеме и планируют обеспечить обмен информацией между российской и международной сетью и альтернативными каналами связи.

Представители российских компаний, оказывающих авиационные услуги, считают, что иностранные перевозчики могут использовать российское программное обеспечение.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
17 августа 2023, 13:54
#
Ха-ха-ха
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0
Tido oss
Tido oss
17 августа 2023, 13:55
#
У нас написали что вода подорожает !
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