россия осенью отключится от «авиационного SWIFT»

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Что известно

SITA, занимающаяся разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем и различных других авиационных IT-услуг, заявила о намерении покинуть российский рынок в мае 2023 года.

По данным источников РБК, к осени российские компании отключат от телекоммуникационных каналов SITA, которые издание называет «авиационным SWIFT» — наиболее распространенным инструментом в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

Как отметил один из собеседников издания, из-за отключения российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов.

В то же время, иностранные перевозчики останутся без привычного канала для обмена данными с информационными системами российских аэропортов.

В российском минтрансе заявили, что знают о проблеме и планируют обеспечить обмен информацией между российской и международной сетью и альтернативными каналами связи.

Представители российских компаний, оказывающих авиационные услуги, считают, что иностранные перевозчики могут использовать российское программное обеспечение.