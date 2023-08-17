Британский производитель вооружения BAE Systems договорился о покупке аэрокосмического подразделения Ball Corp. за $5,6 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.
Британский производитель вооружения BAE Systems покупает аэрокосмический бизнес за $5,6 миллиарда
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Соглашение будет финансироваться за счет нового внешнего долга и имеющихся денежных ресурсов и, как ожидается, будет завершено в первой половине 2024 года.
Аэрокосмическое подразделение Ball Corp производит приборы и датчики для любых нужд: от космических путешествий до прогнозирования погоды.
Источник: Минфин
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