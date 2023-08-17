Украинская сеть магазинов электроники «Эльдорадо» закрыла несколько десятков магазинов с начала полномасштабного вторжения. Об этом пишет AIN.UA.
«Эльдорадо» вдвое сократила сеть и закрыла 65 магазинов. Что происходит в компании
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Что происходит в компании
До начала полномасштабного вторжения компания «Эльдорадо» входила в список одной из крупнейших сетей электроники в Украине. По информации издания, на декабрь 2021 года у компании — 129 магазинов.
С момента полномасштабного вторжения ситуация резко поменялась. К концу 2022 года число магазинов сократилось на четыре десятка. Часть из них была разрушена россиянами. В течение года «Эльдорадо» даже пыталась открывать/восстанавливать новые точки, но речь идет о единицах.
Общее число магазинов компании снизилось до 65 единиц — вдвое меньше, чем было до этого. Закрытие магазинов идет весь 2023 год. Еще в апреле выходил рекламный материал, где компания указывала о 95 магазинах, в летнем рекламном материале — цифра 85 магазинов.
Согласно информации, только с начала лета компания закрыла около 17 магазинов в таких городах:
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Винница
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Днепр
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Ивано-Франковск
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Кропивницкий
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Киев
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Вышгород
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Подольск
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Полтава
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Ровно
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Херсон
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Хмельницкий.
С начала августа:
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Кропивницкий / второй магазин закрыли
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Днепр
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Каменское
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Борисполь
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Львов
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Одесса / два магазина закрыли
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Чернигов.
Магазины закрывают в крупных торговых центрах, например, в Respublika Park, где большие флагманские точки часто генерируют высокие прибыли.
В части торговых центров магазины сети могли не открыться из-за долга за коммунальные услуги перед ТЦ: в такие моменты сотрудников просто не допускали на рабочие места и магазины могли стоять закрытыми несколько дней.
На рынке Украины немного крупных игроков, открыто говорить о конкуренте они не хотят. Но на условиях анонимности утверждают, что у компании начались проблемы в начале 2023 года, и она стала продавать меньше своих конкурентов, что также могло привести к закрытию магазинов. Еще одной возможной проблемой называют изменения условий поставщиков, которые из-за риска безопасности не желают поставлять в Украину товары без полной подписки: у компании могло просто не оказаться такого объема ликвидности.
По мнению одного из контрагентов компании, дальше будет становиться только хуже.
«Компания не смогла/не захотела аккумулировать средства для того, чтобы рассчитаться с поставщиками за предварительно закупленный товар. Имея долги, поставщики не готовы давать новые товары под реализацию. Соответственно, товара не хватает, чтобы заполнять магазины и поэтому их закрывают. Маркетинг также сократили, потому что в нем нет нужды — все равно нечего продавать», — заключает собеседник AIN.UA.
Это по всей вероятности, поскольку в последние несколько месяцев магазины «Эльдорадо» действительно выглядели незаполненными. Кроме того, если зайти на сайт магазина и взять одну категорию, например телевизоры, то моделей в наличии меньше сотни, тогда как у «Фокстрота» и Comfy — в 4−6 раз больше опций на выбор.
Еще один из участников рынка утверждает, что у «Эльдорадо» традиционно была одна из самых маленьких эффективностей на рынке по сравнению с другими игроками. После начала полномасштабного вторжения, когда продажи упали на треть, экономика сети перестала сходиться и компания стала убыточной. Как следствие, не смогла рассчитаться с поставщиками и контрагентами и дальше повторилось все то, о чем мы писали выше.
К этому добавляется и тот факт, что у «Эльдорадо» есть большие кредиты перед банками (что интересно государственными). Представители Ощадбанка не раскрывают, на каких условиях реструктуризированы кредиты и выплачиваются ли они вообще (это сделано для того, чтобы скрыть негативные показатели государственного банка). Речь идет о более чем $100 млн долгов только по «Эльдорадо».
В конечном счете, у конечного бенефициара «Эльдорадо» Виктора Полищука хватает проблем и с другими его активами, что также влияет на бизнес. Полищук все тем же государственным банкам должен возвращать деньги и за столичный ТЦ «Гулливер».
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Ві́ктор Поліщу́к Власник мереж електроніки «Технополіс» і «Ельдорадо», БЦ «Гулівер» у Києві, «Банку Михайлівського», будівельних компаній. Відомий як член «сім'ї» Януковича та неофіційний очільник Київської області, має родинні зв'язки з колишнім прем'єр-міністром і президентом РФ Дмитром Медведєвим.