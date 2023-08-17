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17 августа 2023, 12:47 Читати українською

«Эльдорадо» вдвое сократила сеть и закрыла 65 магазинов. Что происходит в компании

Украинская сеть магазинов электроники «Эльдорадо» закрыла несколько десятков магазинов с начала полномасштабного вторжения. Об этом пишет AIN.UA.

Украинская сеть магазинов электроники «Эльдорадо» закрыла несколько десятков магазинов с начала полномасштабного вторжения.
Фото:epravda.com.ua

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Что происходит в компании

До начала полномасштабного вторжения компания «Эльдорадо» входила в список одной из крупнейших сетей электроники в Украине. По информации издания, на декабрь 2021 года у компании — 129 магазинов.

С момента полномасштабного вторжения ситуация резко поменялась. К концу 2022 года число магазинов сократилось на четыре десятка. Часть из них была разрушена россиянами. В течение года «Эльдорадо» даже пыталась открывать/восстанавливать новые точки, но речь идет о единицах.

Общее число магазинов компании снизилось до 65 единиц — вдвое меньше, чем было до этого. Закрытие магазинов идет весь 2023 год. Еще в апреле выходил рекламный материал, где компания указывала о 95 магазинах, в летнем рекламном материале — цифра 85 магазинов.

Согласно информации, только с начала лета компания закрыла около 17 магазинов в таких городах:

  • Винница

  • Днепр

  • Ивано-Франковск

  • Кропивницкий

  • Киев

  • Вышгород

  • Подольск

  • Полтава

  • Ровно

  • Херсон

  • Хмельницкий.

С начала августа:

  • Кропивницкий / второй магазин закрыли

  • Днепр

  • Каменское

  • Борисполь

  • Львов

  • Одесса / два магазина закрыли

  • Чернигов.

Магазины закрывают в крупных торговых центрах, например, в Respublika Park, где большие флагманские точки часто генерируют высокие прибыли.

В части торговых центров магазины сети могли не открыться из-за долга за коммунальные услуги перед ТЦ: в такие моменты сотрудников просто не допускали на рабочие места и магазины могли стоять закрытыми несколько дней.

На рынке Украины немного крупных игроков, открыто говорить о конкуренте они не хотят. Но на условиях анонимности утверждают, что у компании начались проблемы в начале 2023 года, и она стала продавать меньше своих конкурентов, что также могло привести к закрытию магазинов. Еще одной возможной проблемой называют изменения условий поставщиков, которые из-за риска безопасности не желают поставлять в Украину товары без полной подписки: у компании могло просто не оказаться такого объема ликвидности.

По мнению одного из контрагентов компании, дальше будет становиться только хуже.

«Компания не смогла/не захотела аккумулировать средства для того, чтобы рассчитаться с поставщиками за предварительно закупленный товар. Имея долги, поставщики не готовы давать новые товары под реализацию. Соответственно, товара не хватает, чтобы заполнять магазины и поэтому их закрывают. Маркетинг также сократили, потому что в нем нет нужды — все равно нечего продавать», — заключает собеседник AIN.UA.

Это по всей вероятности, поскольку в последние несколько месяцев магазины «Эльдорадо» действительно выглядели незаполненными. Кроме того, если зайти на сайт магазина и взять одну категорию, например телевизоры, то моделей в наличии меньше сотни, тогда как у «Фокстрота» и Comfy — в 4−6 раз больше опций на выбор.

Еще один из участников рынка утверждает, что у «Эльдорадо» традиционно была одна из самых маленьких эффективностей на рынке по сравнению с другими игроками. После начала полномасштабного вторжения, когда продажи упали на треть, экономика сети перестала сходиться и компания стала убыточной. Как следствие, не смогла рассчитаться с поставщиками и контрагентами и дальше повторилось все то, о чем мы писали выше.

К этому добавляется и тот факт, что у «Эльдорадо» есть большие кредиты перед банками (что интересно государственными). Представители Ощадбанка не раскрывают, на каких условиях реструктуризированы кредиты и выплачиваются ли они вообще (это сделано для того, чтобы скрыть негативные показатели государственного банка). Речь идет о более чем $100 млн долгов только по «Эльдорадо».

В конечном счете, у конечного бенефициара «Эльдорадо» Виктора Полищука хватает проблем и с другими его активами, что также влияет на бизнес. Полищук все тем же государственным банкам должен возвращать деньги и за столичный ТЦ «Гулливер».

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

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0
kingcity
kingcity
17 августа 2023, 12:53
#
«Їдем радо в «Ельдорадо» — пам`ятаю таку їхню рекламу. Здається, приїхали…
+
+75
Бедный папа
Бедный папа
17 августа 2023, 13:04
#
Wikipedia: Мережа продає численну кількість товарів, виготовлених в Росії (на заводах Радиоимпорт-Р та Телебалт) або російськими компаніями, зокрема, Redmond, що виготовляєься в Росії та Білорусі, або Elenberg, якою з 1999 року володіє російська компанія Эльдорадо.

Ві́ктор Поліщу́к Власник мереж електроніки «Технополіс» і «Ельдорадо», БЦ «Гулівер» у Києві, «Банку Михайлівського», будівельних компаній. Відомий як член «сім'ї» Януковича та неофіційний очільник Київської області, має родинні зв'язки з колишнім прем'єр-міністром і президентом РФ Дмитром Медведєвим.
+
+15
Abramon
Abramon
17 августа 2023, 13:25
#
Оце ближче до істини.
+
+15
XBET
XBET
17 августа 2023, 13:39
#
Статья полная какаха, реальная причина бызнес в кацапии
+
+30
nitrolog
nitrolog
17 августа 2023, 13:45
#
Дивує тільки одне — чому досі працює тут мокшанська мережа і чому люди там купують техніку?
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+12
Бедный папа
Бедный папа
17 августа 2023, 13:59
#
У ельдорадо є величезний склад на декілька гектарів на заході України, з якого перепродають техніку всі наші патріотичні маркетплейси. Це ж вам не пісні лєпса або книжки пушкіна заборонити.
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0
kadaad1988
kadaad1988
17 августа 2023, 13:56
#
Владельцы «Эльдорада» работая как фопы лупят космические ценники, естественно они тупо проигрывают интернет магазинам и это их проблемы, закроются вообще, потребитель ничего от этого не потеряет.
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+15
Genna Smatko
Genna Smatko
17 августа 2023, 13:56
#
А кто там что-то сейчас покупает. Та как туда попасть незаметно если военкомы стоят у входа. Одни женщины ходят, но что они там купят плойку и всё.
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0
Lamo
Lamo
17 августа 2023, 14:55
#
Ось до чого призводить поганий менеджмент, все логічно.
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