НБУ оштрафовал 15 финансовых компаний

Национальный банк оштрафовал две финансовые компании, пять ломбардов и восемь лизингодателей за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Кого оштрафовали

ООО «Финод» (ЕГРПОУ 38352312);

ООО «ФК «Кредит Инвест Партнер» (ЕГРПОУ 44586746);

ПО «Ломбард — Каркузаев и компания» (ЕГРПОУ 32076400);

ПО «Дила Ломбард — Диасамидзе Давид Шукреевич и Димова Лариса Николаевна» (ЕГРПОУ 30839335);

ПО «Ломбард «Добрые традиции» ООО «Мой капитал» и ООО «Гарантия успеха» (ЕГРПОУ 40096133);

ПО «Ломбард «Премиум» Величко Александр Викторович и компания» (ЕГРПОУ 36921414);

ПО «Эконом Ломбард» Добродькин О. М. и компания» (ЕГРПОУ 40453804);

и компания» (ЕГРПОУ 40453804); ООО «Инвест Инжиниринг и Ко» (ЕГРПОУ 40144291);

ООО «Лизинг Юэй» (ЕГРПОУ 35894097);

ООО «Директ Финанс Инвест» (ЕГРПОУ 35141875);

ООО «Проф-Агро-Транс» (ЕГРПОУ 42039339);

ООО «Транс-Лизинг-Компани» (ЕГРПОУ 41630451);

ООО «Укр-Агро-Спец-Лизинг» (ЕГРПОУ 41639480);

ООО «Укр-Транс-Кепитал» (ЕГРПОУ 43790163);

Государственное предприятие «Украинский центр «Безопасность» (ЕГРПОУ 14315569).

Решения по применению мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 16 августа 2023 года и вступают в силу 17 августа 2023 года.

Уплатить штраф провайдеры финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.