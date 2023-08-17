Национальный банк оштрафовал две финансовые компании, пять ломбардов и восемь лизингодателей за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ оштрафовал 15 финансовых компаний
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Кого оштрафовали
- ООО «Финод» (ЕГРПОУ 38352312);
- ООО «ФК «Кредит Инвест Партнер» (ЕГРПОУ 44586746);
- ПО «Ломбард — Каркузаев и компания» (ЕГРПОУ 32076400);
- ПО «Дила Ломбард — Диасамидзе Давид Шукреевич и Димова Лариса Николаевна» (ЕГРПОУ 30839335);
- ПО «Ломбард «Добрые традиции» ООО «Мой капитал» и ООО «Гарантия успеха» (ЕГРПОУ 40096133);
- ПО «Ломбард «Премиум» Величко Александр Викторович и компания» (ЕГРПОУ 36921414);
- ПО «Эконом Ломбард»
Добродькин О. М.и компания» (ЕГРПОУ 40453804);
- ООО «Инвест Инжиниринг и Ко» (ЕГРПОУ 40144291);
- ООО «Лизинг Юэй» (ЕГРПОУ 35894097);
- ООО «Директ Финанс Инвест» (ЕГРПОУ 35141875);
- ООО «Проф-Агро-Транс» (ЕГРПОУ 42039339);
- ООО «Транс-Лизинг-Компани» (ЕГРПОУ 41630451);
- ООО «Укр-Агро-Спец-Лизинг» (ЕГРПОУ 41639480);
- ООО «Укр-Транс-Кепитал» (ЕГРПОУ 43790163);
- Государственное предприятие «Украинский центр «Безопасность» (ЕГРПОУ 14315569).
Решения по применению мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 16 августа 2023 года и вступают в силу 17 августа 2023 года.
Уплатить штраф провайдеры финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.
Источник: Минфин
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