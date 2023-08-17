Ledger сотрудничает с PayPal, Coinbase сможет торговать криптофьючерсами: что нового на рынке

Coinbase получила разрешение от CFTC на торговлю криптофьючерсами

Криптовалютная биржа Coinbase получила разрешение предлагать торговлю криптовалютными фьючерсами клиентам в США.

Coinbase становится первой криптоплатформой, способной предлагать инвестиции, которые будут включать фьючерсные контракты на биткоин и эфириум, через так называемую платформу комиссионных торговцев фьючерсами.

Разрешение для дочерней Coinbase Financial Markets выдала NFA, уполномоченная регулятором.

Вице-президент Coinbase по институциональным продуктам Грег Тусар назвал одобрение «критической вехой» для компании. По оценкам топ-менеджера, на рынок криптодеривативов приходится 75% оборота цифровых активов.

«Возможность совершать операции с использованием кредитного плеча потребует от клиентов меньшие первоначальные инвестиции в сравнении с традиционной спотовой торговлей. Пользователи также смогут использовать инструменты для управления рисками по базовым криптоактивам», — заявил Тусар.

Нацбанк Казахстана показал проект государственной цифровой валюты

Национальный банк Республики Казахстан провел презентацию проекта реализации цифрового тенге для коллектива Высшей аудиторской палаты

Нацбанк Казахстана рассказал о тестировании цифрового тенге, и чем он отличается от обычных безналичных расчетов через банковские приложения.

Целью проекта является дальнейшее развитие и модернизация, адаптация национальной платежной системы РК к новым внешним вызовам.

Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно.

«Внедрение цифровой валюты позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких, в частности, как возможность оплаты без интернета», — говорится в сообщении.

Цифровой тенге, как третья форма национальной валюты, будет считаться таким же законным платежным средством, цена его будет равна курсу тенге и его можно будет обменять на наличные или безналичные средства.

В настоящее время Нацбанк Казахстана проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.

Ledger объявил о начале сотрудничества с PayPal

Производитель аппаратных кошельков Ledger объявил об интеграции PayPal, которая позволит пользователям из США покупать криптовалюту с помощью учетной записи платежного сервиса.

Использующие приложение Ledger Live клиенты, в соответствии с применимым законодательством в США, смогут совершать сделки без прохождения идентификации, если до этого они уже использовали PayPal, сказано в заявлении.

Для новых пользователей предусмотрена проверка KYC (знай своего клиента).

На первых этапах на платформе будут доступны биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

Южнокорейская метавселенная ZTX привлекла $13 млн

Проект метавселенной ZTX, созданный южнокорейской компанией Zepeto в партнерстве с венчурной организацией Jump Crypto, привлек $13 млн в посевном раунде финансирования. Об этом сообщает Decrypt.

Его возглавила Jump Crypto при участии Collab+Currency, Parataxis, MZ Web3 Fund и Everest Ventures Group.

Первый проект Zepeto считается крупнейшей в Азии Web2-метавселенной по числу активных пользователей. Его приблизительная оценка составляет $1 млрд.

С помощью ZTX компания планирует ускорить внедрение блокчейн-технологий, предоставляя право собственности на виртуальную землю. Предварительные продажи первых 3D-домов уже начались.

В общей сложности коллекция жилых помещений насчитывает 4000 экземпляров, которые представлены в виде NFT в L2-сети Arbitrum. Токены гарантируют «членство» в цифровом мире, доступ к будущим дропам, событиям и внутриигровым улучшениям.

В команду проекта входят бывшие сотрудники Apple, Roblox, Epic Games и EA, а также программисты, которые работали над Solana, Flow и Cosmos.