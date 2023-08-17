Сотрудники Федерального бюро расследований США с марта по май 2023 года изъяли цифровые активы на сумму около $1,7 млн. Об этом пишет FinTech Ukraine.
ФБР конфисковало около $1,7 миллиона в криптовалютах за 3 месяца
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В частности, ведомство конфисковало:
- $147 тыс. в биткоинах;
- $800 тыс. в ETH;
- $307 тыс. в USDT;
- $469 тыс. в DAI;
- $20 тыс. у Monero.
Активы находились по разным адресам, включая кошельки биржи Binance.
Наибольший совокупный объем изъятых средств пришелся на Восточный округ Виргинии — свыше $1,2 млн.
ФБР подчеркнуло, что конфискация активов явилась результатом различных нарушений федеральных законов.
Кроме криптовалюта, по делам фигурируют фиатные средства на банковских счетах, спортивные автомобили, одежда и обувь, предметы роскоши.
Источник: Минфин
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