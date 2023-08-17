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17 августа 2023, 11:39 Читати українською

ФБР конфисковало около $1,7 миллиона в криптовалютах за 3 месяца

Сотрудники Федерального бюро расследований США с марта по май 2023 года изъяли цифровые активы на сумму около $1,7 млн. Об этом пишет FinTech Ukraine.

Сотрудники Федерального бюро расследований США с марта по май 2023 года изъяли цифровые активы на сумму около $1,7 млн.
Фото:depositphotos

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В частности, ведомство конфисковало:

  • $147 тыс. в биткоинах;
  • $800 тыс. в ETH;
  • $307 тыс. в USDT;
  • $469 тыс. в DAI;
  • $20 тыс. у Monero.

Активы находились по разным адресам, включая кошельки биржи Binance.

Наибольший совокупный объем изъятых средств пришелся на Восточный округ Виргинии — свыше $1,2 млн.

ФБР подчеркнуло, что конфискация активов явилась результатом различных нарушений федеральных законов.

Кроме криптовалюта, по делам фигурируют фиатные средства на банковских счетах, спортивные автомобили, одежда и обувь, предметы роскоши.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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lohsuper
lohsuper
17 августа 2023, 14:01
#
ФБР тоже решило зарабатывать на крипте, правда не как все, а просто забирать под предлогом надуманных нарушений федеральных законов. Смех смешной
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