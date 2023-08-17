Рынки переваривают протоколы ФРС, а золото дешевеет восьмой день подряд: что нужно знать утром

Американские индексы снизились в среду

S&P 500 потерял 0,8%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,2%, а индекс Dow Jones снизился на 0,5%.

Фондовые индексы США продемонстрировали снижение второй день подряд после того, как протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы не смогли дать однозначный ответ по поводу будущих действий регулятора в вопросах денежно-кредитной политики. Кроме этого, ряд чиновников из ФРС все еще видит потенциальные риски для роста инфляции в США.

Между тем, акции американских банков продолжили падать: отраслевой индекс S&P 500 Banks Group снизился вчера примерно на 0,9%. Акции Bank of America подешевели на 1,9%, лидируя в потерях среди крупных банков США.

Рынки Азии преимущественно снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,4%, японский Nikkei упал на 0,5%, южнокорейский Kospi подешевел на 0,4%, сингапурский STI и гонконгский Hang Seng снизились на 0,5% и 0,3% соответственно, а китайский Shanghai Composite практически не изменился.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона достигли девятимесячного минимума на фоне опасений по поводу медленного восстановления экономики Китая, а также рисков того, что ФРС США все еще может повысить процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию.

В этом году экономика Китая может не достигнуть целевых значений роста

Без дополнительных стимулов Китай, скорее всего, не достигнет своего целевого показателя роста ВВП в этом году в размере 5%, считают аналитики из Nomura.

Эксперты отмечают, что китайские власти должны начать оказывать прямую поддержку крупным застройщикам и кредитными организациями страны, которые сталкиваются с финансовыми проблемами, а также стимулировать рост внутреннего спроса.

В свою очередь, в UBS также отмечают, что сохраняющиеся проблемы в китайском секторе недвижимости усиливают давление на экономику, а также снижают потребительский спрос.

Между тем, по данным Всемирного банка, Китай является второй по величине экономикой в ​​​​мире, и в 2022 году на его долю приходилось почти 18% мирового ВВП.

Цены на золото снижаются восьмой день подряд

В среду спотовая цена золота снизилась до $1900 за унцию, падая восьмую торговую сессию, что является самой длинной серией снижений за более чем шесть лет.

По мнению экспертов, на золото оказывает давление высокая доходность казначейских облигаций США, а также укрепление американского доллара.

Вчера доходность 10-летних гособлигаций США достигла 4,26%. В то же время индекс доллара вырос на 0,2%, что сделало покупку золотых слитков более дорогой для многих покупателей по всему миру.

На фоне падения стоимости золота акции компаний, добывающих драгоценные металлы, в среду заметно подешевели. Среди лидеров падения ценные бумаги таких компаний, как Equinox Gold (-3,5%), Iamgold (-3,2%), Centerra Gold (-3,2%), Fortuna Silver Mines (-3,2%) и Endeavor Silver (-3,1%).