За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 256 050 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
480 российских оккупантов, 5 танков, 2 ракеты и 24 БПЛА. Потери врага за 16 августа
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Потери врага
личного состава — около 256050 (+480) человек ликвидировано,
танков — 4329 (+5) ед,
боевых бронированных машин 8398 (+18) ед,
артиллерийских систем — 5169 (+17) ед,
РСЗО — 714 (+0) ед,
средства ПВО — 486 (+1) ед,
самолетов — 315 (+0) ед,
вертолетов — 314 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 4272 (+24),
крылатые ракеты — 1406 (+2),
корабли /катера — 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 7641 (+27) ед,
специальная техника — 773 (+0).
Источник: Минфин
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