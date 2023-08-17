Правительство запустило зону свободной торговли между Украиной и Северной Македонией

Кабинет министров принял постановление, изменяющее механизм таможенного оформления товаров, подлежащих лицензированию в рамках Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Республикой Северная Македония, говорится на Правительственном портале.

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Что это дает

«Благодаря принятому документу, украинские аграрии получат больший доступ к общим европейским рынкам, поскольку получили возможность использовать компоненты продуктов, произведенных в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС», — отметил заместитель Министра экономики Украины — Торговый представитель Украины Тарас Качка.

Также, либерализация торговли с Северной Македонией усиливает позиции украинских производителей в европейских и мировых цепях добавленной стоимости.

Постановление, в частности, изменяет механизм таможенного оформления сельскохозяйственных товаров.

Теперь субъектам внешнеэкономической деятельности не нужно получать лицензии на импорт товаров из Республики Северная Македония в рамках тарифной квоты.

Распределение тарифных квот в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Украиной и Республикой Северная Македония будет осуществляться таможенными органами по принципу «первый пришел — первый обслуживается».