Минсоцполитики выделило более 5,7 млрд грн на выплату пособия для ВПЛ

15 августа Министерство социальной политики направило более 5,71 млрд грн на выплату пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц. В общей сложности средства получат более 2,5 млн внутренне перемещенных лиц. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Выплаты ВПЛ

В Министерстве напомнили, что выплаты производятся по новым правилам.

Недавно принятым постановлением Правительства «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц» было введено два выплатных периода: (15 и 28 числа каждого месяца) вместо трех, как это было раньше. Это означает, что Минсоцполитики перечисляет бюджетные средства для выплаты пособия на жительство для ВПЛ после 15 и 28 числа ежемесячно.

Читайте: Изменения в выплатах ВПЛ: кто потеряет помощь от государства

Согласно новым правилам, для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь, с 1 августа 2023 года она автоматически продлевается на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

При этом выплаты были прекращены гражданам, которые находились длительный период за границей: минимум месяц по состоянию на 15 июля и не вернулись в Украину на 1 августа 2023 года (более 109 тыс. получателей, по данным Государственной пограничной службы Украины).