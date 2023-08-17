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17 августа 2023, 10:10 Читати українською

Минсоцполитики выделило более 5,7 млрд грн на выплату пособия для ВПЛ

15 августа Министерство социальной политики направило более 5,71 млрд грн на выплату пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц. В общей сложности средства получат более 2,5 млн внутренне перемещенных лиц. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

15 августа Министерство социальной политики направило более 5,71 млрд грн на выплату пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц.
Фото: depositphotos

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Выплаты ВПЛ

В Министерстве напомнили, что выплаты производятся по новым правилам.

Недавно принятым постановлением Правительства «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц» было введено два выплатных периода: (15 и 28 числа каждого месяца) вместо трех, как это было раньше. Это означает, что Минсоцполитики перечисляет бюджетные средства для выплаты пособия на жительство для ВПЛ после 15 и 28 числа ежемесячно.

Читайте: Изменения в выплатах ВПЛ: кто потеряет помощь от государства

Согласно новым правилам, для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь, с 1 августа 2023 года она автоматически продлевается на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

При этом выплаты были прекращены гражданам, которые находились длительный период за границей: минимум месяц по состоянию на 15 июля и не вернулись в Украину на 1 августа 2023 года (более 109 тыс. получателей, по данным Государственной пограничной службы Украины).

Источник: Минфин
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