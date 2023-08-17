Баффет продал 70% пакета гейм-студии Activison и купил бумаги девелоперов

Согласно данным американского сервиса Whale Wisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов, стоимость портфеля Berkshire Hathaway по итогам второго квартала выросла до $348,19 млрд против $325,11 млрд кварталом ранее. При этом конгломерат за три месяца продал акций больше, чем купил, подсчитало агентство Bloomberg. Разница между продажами и покупками составила $7,98 млрд.

По данным сервиса GuruFocus, наибольшую долю в портфеле по-прежнему занимал IT-сектор (53,25%). За ним следуют финансы (21,86%), потребительские товары (10,94%), энергетика (9,34%), коммуникационные услуги (2,16%) и здравоохранение (1,06%). По сравнению с первым кварталом доминирование технологического сектора в портфеле Баффета стало еще более явным.

Во втором квартале в портфеле Berkshire Hathaway были бумаги в общей сложности 51 компании, тогда как кварталом ранее их было 52. Apple сохранила лидерство по доле в инвестиционном портфеле (51% против 46,44% кварталом ранее), за минувший квартал доля Berkshire Hathaway в бигтехе подорожала на $26,6 млрд.

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Второе и третье места заняли Bank of America (8,51%) и American Express (7,59%). На четвертой строчке Coca-Cola с долей в 6,92%. Замыкает топ-5 Chevron с долей в 5,56%.

На топ-10 компаний приходится 91,26% от всего инвестиционного портфеля, свидетельствуют данные WhaleWisdom.

Ставка на строительный сектор

Во втором квартале Berkhire Hathaway добавила в портфель акции трех застройщиков. В 2022 году на фоне роста ставок сектор переживал трудные времена, однако в этом году акции начали восстанавливаться, отмечает Financial Times. Для застройщиков теперь сложилась благоприятная ситуация, когда объем продаж новостроек находится на довольно высоком уровне на фоне дефицита предложения на вторичном рынке.

«Оракул из Омахи» приобрел чуть менее 5,97 млн акций строительной компании D.R. Horton, на конец отчетного периода их стоимость достигла $726,45 млн. Доля в портфеле составила 0,21%.

После того как стало известно об интересе со стороны Berkshire Hathaway, акции D.R. Horton по итогам торгов на постмаркете Нью-Йоркской фондовой биржи подскочили на 3,01%, до $126,99.

Berkshire Hathaway также открыла позицию в акциях застройщиков NVR и Lennar. Конгломерат купил 11,11 тыс. акций NVR, на конец второго квартала стоимость пакета акций этой компании в портфеле составляла $70,57 млн. В портфеле также появилось 152,57 тыс. акций Lennar класса B на сумму $17,24 млн.

Из отчета неясно, приобрел ли акции сам Уоррен Баффет или сделки совершили два других управляющих — Тодд Комбс и Тед Вешлер. Аналитики, которые следят за Berkshire Hathaway, обычно говорят, что покупки на $1 млрд и меньше делают Комбс или Вешлер.

Сокращение доли в Activision Blizzard

Во втором квартале Баффет решил избавиться от 70% акций Activision Blizzard. Конгломерат продал 34,78 млн акций игровой студии, снизив ее долю в портфеле с 1,3% до 0,35%. В результате на конец квартала у Berkshire Hathaway осталось 14,66 млн акций Activision Blizzard на сумму чуть менее $1,24 млрд.