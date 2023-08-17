Кризис в секторе недвижимости Китая распространился на финансовую отрасль

Zhongrong International Trust — это дочерняя компания одной из крупнейших трастовых компаний Китая, которая управляет активами на $138 млрд и финансирует, в том числе местный сектор недвижимости. Проблемы компании связаны как раз с инвестициями в эту отрасль.

Дело в том, что многие инвестиционные продукты трастов завязаны на проекты застройщиков, а сейчас сектор переживает нелегкие времени.

Китайские власти уже создали целевую группу для изучения возможных последствий, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Аналитики Bloomberg Economics пояснили, что опасность ситуации заключается в том, что проблемы в финансовой отрасли, вызванные кризисом в секторе недвижимости, негативно влияют на кредитование и рост экономики Китая. Это усугубляет спад в секторе недвижимости, который отражается на финансовой отрасли, и дальше по кругу.

Напомним

В августе стало известно об ухудшении финансового состояния китайского девелопера Coruntry Garden, который ранее был одним из крупнейших игроков в отрасли. Компания ожидает получить чистый убыток в размере 45−55 млрд юаней (около $6,2−7,5 млрд по текущему курсу) по итогам первого полугодия. Впоследствии застройщик пропустил срок выплаты по некоторым выпускам своих облигаций.

Торги всеми бондами Coruntry Garden на Гонконгской фондовой бирже были приостановлены, а акции рухнули более чем на 15%.