Китайская Zhongrong International Trust пропустила платежи уже по десяткам своих инвестиционных продуктов, при этом у компании нет плана по скорейшему возмещению убытков своим клиентам, сообщает Bloomberg.
Кризис в секторе недвижимости Китая распространился на финансовую отрасль
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Кризис в секторе недвижимости
Zhongrong International Trust — это дочерняя компания одной из крупнейших трастовых компаний Китая, которая управляет активами на $138 млрд и финансирует, в том числе местный сектор недвижимости. Проблемы компании связаны как раз с инвестициями в эту отрасль.
Дело в том, что многие инвестиционные продукты трастов завязаны на проекты застройщиков, а сейчас сектор переживает нелегкие времени.
Китайские власти уже создали целевую группу для изучения возможных последствий, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Аналитики Bloomberg Economics пояснили, что опасность ситуации заключается в том, что проблемы в финансовой отрасли, вызванные кризисом в секторе недвижимости, негативно влияют на кредитование и рост экономики Китая. Это усугубляет спад в секторе недвижимости, который отражается на финансовой отрасли, и дальше по кругу.
Напомним
В августе стало известно об ухудшении финансового состояния китайского девелопера Coruntry Garden, который ранее был одним из крупнейших игроков в отрасли. Компания ожидает получить чистый убыток в размере 45−55 млрд юаней (около $6,2−7,5 млрд по текущему курсу) по итогам первого полугодия. Впоследствии застройщик пропустил срок выплаты по некоторым выпускам своих облигаций.
Торги всеми бондами Coruntry Garden на Гонконгской фондовой бирже были приостановлены, а акции рухнули более чем на 15%.
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