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17 августа 2023, 9:24 Читати українською

Кризис в секторе недвижимости Китая распространился на финансовую отрасль

Китайская Zhongrong International Trust пропустила платежи уже по десяткам своих инвестиционных продуктов, при этом у компании нет плана по скорейшему возмещению убытков своим клиентам, сообщает Bloomberg.

Китайская Zhongrong International Trust пропустила платежи уже по десяткам своих инвестиционных продуктов, при этом у компании нет плана по скорейшему возмещению убытков своим клиентам, сообщает Bloomberg.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКризис в секторе недвижимостиZhongrong International Trust — это дочерняя компания одной из крупнейших трастовых компаний Китая, которая управляет активами на $138 млрд и финансирует, в том числе местный сектор недвижимости.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кризис в секторе недвижимости

Zhongrong International Trust — это дочерняя компания одной из крупнейших трастовых компаний Китая, которая управляет активами на $138 млрд и финансирует, в том числе местный сектор недвижимости. Проблемы компании связаны как раз с инвестициями в эту отрасль.

Дело в том, что многие инвестиционные продукты трастов завязаны на проекты застройщиков, а сейчас сектор переживает нелегкие времени.

Китайские власти уже создали целевую группу для изучения возможных последствий, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Читайте: Спасет ли Китай Evergrande и кто заплатит по ее долгам

Аналитики Bloomberg Economics пояснили, что опасность ситуации заключается в том, что проблемы в финансовой отрасли, вызванные кризисом в секторе недвижимости, негативно влияют на кредитование и рост экономики Китая. Это усугубляет спад в секторе недвижимости, который отражается на финансовой отрасли, и дальше по кругу.

Напомним

В августе стало известно об ухудшении финансового состояния китайского девелопера Coruntry Garden, который ранее был одним из крупнейших игроков в отрасли. Компания ожидает получить чистый убыток в размере 45−55 млрд юаней (около $6,2−7,5 млрд по текущему курсу) по итогам первого полугодия. Впоследствии застройщик пропустил срок выплаты по некоторым выпускам своих облигаций.

Торги всеми бондами Coruntry Garden на Гонконгской фондовой бирже были приостановлены, а акции рухнули более чем на 15%.

Источник: Минфин
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