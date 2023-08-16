Курс валют на вечер 16 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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Валюта Открытие 16 августа Закрытие 16 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,94/40,32 39,90/40,29 4/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,80 грн. Евро покупают за 40,85 грн., а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,65−37,70, евро — 41,25−41,55 грн.

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