БЭБ получил нового временного руководителя

В настоящее время и.о. директора БЭБ будет осуществлять всеобщую координацию и контроль деятельности центрального аппарата и территориальных управлений БЭБ и будет обеспечивать выполнение других задач, предусмотренных ЗУ «О Бюро экономической безопасности Украины», — говорится в сообщении.

В Бюро добавили, что предыдущий и.о. директора Эдуарда Федорова уволили соответствующим приказом БЭБ по соглашению сторон 14 августа 2023 года.

Напомним

Руководство Бюро экономической безопасности, которое было назначено только в апреле, уволили.

Как известно, Кабинет министров 11 апреля уволил с должности главу Бюро экономической безопасности Вадима Мельника. Временным исполняющим обязанности директора БЭБ стал первый заместитель Мельника — Эдуард Федоров.