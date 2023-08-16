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16 августа 2023, 18:15 Читати українською

БЭБ получил нового временного руководителя

Заместитель директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Андрей Пащук приступил к исполнению обязанностей директора БЭБ. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Заместитель директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Андрей Пащук приступил к исполнению обязанностей директора БЭБ.

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Что известно о главе

Отмечается, что Пащук работает в БЭБе с ноября 2022 года.

«Был назначен как победитель конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, имеющих специальные звания.

В настоящее время и.о. директора БЭБ будет осуществлять всеобщую координацию и контроль деятельности центрального аппарата и территориальных управлений БЭБ и будет обеспечивать выполнение других задач, предусмотренных ЗУ «О Бюро экономической безопасности Украины», — говорится в сообщении.

В Бюро добавили, что предыдущий и.о. директора Эдуарда Федорова уволили соответствующим приказом БЭБ по соглашению сторон 14 августа 2023 года.

Напомним

Руководство Бюро экономической безопасности, которое было назначено только в апреле, уволили.

Как известно, Кабинет министров 11 апреля уволил с должности главу Бюро экономической безопасности Вадима Мельника. Временным исполняющим обязанности директора БЭБ стал первый заместитель Мельника — Эдуард Федоров.

Источник: Минфин
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