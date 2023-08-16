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16 августа 2023, 16:27 Читати українською

Сколько денег тратят на питание жители разных регионов мира — исследование Picodi

На продукты питания тратится от нескольких процентов до более половины всех потребительских расходов в зависимости от страны. Об этом говорится в исследовании Picodi.com.

На продукты питания тратится от нескольких процентов до более половины всех потребительских расходов в зависимости от страны.
Фото: depositphotos

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К странам, в которых на еду и потребляемые дома безалкогольные напитки в среднем приходится менее 1/10 всех расходов, относятся США (6,7%), Сингапур (8,4%), Великобритания (8,7%), Ирландия (9,2%) и Швейцария (9,9%).

Украина в этом рейтинге находится на 93-м месте среди 105 стран — на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 41,6% всех расходов на потребительские товары и услуги. Сходные результаты у Молдовы (41,1%), Эфиопии (41,3%) и Камбодже (42,7%).

Самый высокий процент расходов на продукты питания среди рассматриваемых стран выявлен в Нигерии (59%), Мьянме (56,6%) и Кении (56,1%).

Сколько денег тратят на еду в странах Европы

Самые высокие затраты на продукты питания в Европе отмечаются в Швейцарии (359$ в месяц), Норвегии (341$ в месяц) и Дании (311$ в месяц), что можно объяснить общими высокими ценами в этих странах.

Расходы на питание у среднестатистического жителя Украины составляют 108$/мес.

Самые низкие затраты на продукты питания отмечены в Беларуси (98$ в месяц) и Молдове (97$ в месяц).

Методология и источники данных

В рейтинге были использованы последние доступные данные Euromonitor и местных статистических бюро, касающиеся расходов на продукты питания и потребляемые дома безалкогольные напитки.

При конвертации валют использовался средний курс Google Finance за июль 2023 г.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Someonesdd
Someonesdd
16 августа 2023, 17:30
#
108$ в месяц это пиз.у, а не кормёжка. И это речь не о бедных, а среднестатистическом жители Украины. Как говорится Здобулы!
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
16 августа 2023, 17:35
#
???

Что за чушь ? Как такое может быть , что россияне в среднем тратят почти в полтора раза больше на питание чем мы (146 долларов против 108) , но при этом эти 146 долларов у россиян составляют всего 29% среднемесячного дохода , а наши 108 долларов составляют аж 41,6%.

Это что ж получается ? Средний доход у русских 503 доллара , а у украинцев средний доход 260 долларов? Разница почти в 2 раза в пользу русских ? Автор не офигел такое писать? Ведь дикие орды нищих русских орков , когда вторглись к нам увидели как богато мы живем , по сравнению с ними. А тут автор пишет черти что?
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0
brigadirius
brigadirius
16 августа 2023, 17:53
#
Дослідження розглядає лише офіційну статистику. А туди не потрапляє багато чого.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 августа 2023, 18:02
#
Это иследования? Это полный «треш» в стиле местных самопровозглашенных аналитиков!
1. минимальная и средняя оплата труда в указанных странах.
2. стоимость продуктовой корзины по энерго ценности для работающего человека.
3 конкретные продукты в корзине учитывая региональные и национальные особенности. (уверен что в Сингапуре как-то рыба, условно, дешевле чем в Украине да и жители Латинской Америки больше употребляют бобовых чем жители Африки)
4 Рейтинг стран по уровню наличия сетевых маркетов, где население в большей степени скупается — рынки или маркеты.
5 Уровень рождаемости, кол во купленного детского питания.
И.Т.П
p/s
для авторов статьи — предлагаю следующие иследования благосостояния провести по количеству приобретенной туалетной бумаги!
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