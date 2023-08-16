Сколько денег тратят на питание жители разных регионов мира — исследование Picodi

На продукты питания тратится от нескольких процентов до более половины всех потребительских расходов в зависимости от страны. Об этом говорится в исследовании Picodi.com.

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К странам, в которых на еду и потребляемые дома безалкогольные напитки в среднем приходится менее 1/10 всех расходов, относятся США (6,7%), Сингапур (8,4%), Великобритания (8,7%), Ирландия (9,2%) и Швейцария (9,9%).

Украина в этом рейтинге находится на 93-м месте среди 105 стран — на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 41,6% всех расходов на потребительские товары и услуги. Сходные результаты у Молдовы (41,1%), Эфиопии (41,3%) и Камбодже (42,7%).

Самый высокий процент расходов на продукты питания среди рассматриваемых стран выявлен в Нигерии (59%), Мьянме (56,6%) и Кении (56,1%).

Сколько денег тратят на еду в странах Европы

Самые высокие затраты на продукты питания в Европе отмечаются в Швейцарии (359$ в месяц), Норвегии (341$ в месяц) и Дании (311$ в месяц), что можно объяснить общими высокими ценами в этих странах.

Расходы на питание у среднестатистического жителя Украины составляют 108$/мес.

Самые низкие затраты на продукты питания отмечены в Беларуси (98$ в месяц) и Молдове (97$ в месяц).

Методология и источники данных

В рейтинге были использованы последние доступные данные Euromonitor и местных статистических бюро, касающиеся расходов на продукты питания и потребляемые дома безалкогольные напитки.

При конвертации валют использовался средний курс Google Finance за июль 2023 г.