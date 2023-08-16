Мировой частный капитал в течение следующих пяти лет вырастет на 38%. Количество миллионеров также увеличится

Мировой частный капитал увеличится на 38% в период с 2022 по 2027 год и составит $629 трлн. При этом количество миллионеров достигнет 86 млн из 59,4 млн человек на сегодняшний день. Об этом говорится в отчете «О глобальном богатстве», который опубликован на сайте швейцарского банка UBS.

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В 2022 году мировое личное богатство сократилось впервые с 2008 года и составило $454,4 трлн. Число миллионеров в прошлом году также сократилось — на 3,5 млн, до 59,4 млн человек.

«Рост в странах со средним уровнем дохода станет основной движущей силой глобальных тенденций», — говорится в отчете.

По оценкам экспертов, в 2027 году состояние на одного взрослого человека достигнет $110 270, а количество миллионеров достигнет 86 млн. Кроме того, количество лиц со сверхвысоким состоянием (свыше $100 млн) увеличится до 372 000 человек.

Регионы

По уровню богатства одного взрослого Швейцария продолжает возглавлять список, за ней следуют США, Гонконг, Австралия и Дания, несмотря на значительное сокращение среднего богатства по сравнению с 2021 годом.

Уменьшение глобального богатства в 2022 году было значительно сосредоточено в более богатых регионах, таких как Северная Америка и Европа, которые вместе потеряли $10,9 трлн.

Азиатско-Тихоокеанский регион потерял $2,1 трлн.

Латинская Америка выделяется с общим ростом богатства на $2,4 трлн, чему способствовало повышение курса валюты по отношению к доллару США в среднем на 6%.

Возглавляют список уменьшения богатства в рыночном выражении в 2022 году США, за ними следуют Япония, Китай, Канада и Австралия.

Наибольший рост богатства был зафиксирован в россии, Мексике, Индии и Бразилии.

Уменьшение экономического неравенства

Вместе с уменьшением совокупного богатства общее неравенство распределения богатства также снизилось в 2022 году.

«Глобальное среднее богатство, которое, пожалуй, более значимый показатель того, как живет типичный человек, действительно выросло на 3% в 2022 году в отличие от падения богатства на взрослого на 3,6%», — отмечают эксперты.

Для мира в целом среднее благосостояние выросло в пять раз в этом веке примерно вдвое быстрее уровня благосостояния на взрослого, в основном благодаря быстрому росту благосостояния в Китае.