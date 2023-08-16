Мировой частный капитал в течение следующих пяти лет вырастет на 38%. Количество миллионеров также увеличится

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 августа 2023, 15:16 Читати українською

Мировой частный капитал в течение следующих пяти лет вырастет на 38%. Количество миллионеров также увеличится

Мировой частный капитал увеличится на 38% в период с 2022 по 2027 год и составит $629 трлн. При этом количество миллионеров достигнет 86 млн из 59,4 млн человек на сегодняшний день. Об этом говорится в отчете «О глобальном богатстве», который опубликован на сайте швейцарского банка UBS.

Мировой частный капитал увеличится на 38% в период с 2022 по 2027 год и составит $629 трлн.
Фото: freepik.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В 2022 году мировое личное богатство сократилось впервые с 2008 года и составило $454,4 трлн. Число миллионеров в прошлом году также сократилось — на 3,5 млн, до 59,4 млн человек.

«Рост в странах со средним уровнем дохода станет основной движущей силой глобальных тенденций», — говорится в отчете.

По оценкам экспертов, в 2027 году состояние на одного взрослого человека достигнет $110 270, а количество миллионеров достигнет 86 млн. Кроме того, количество лиц со сверхвысоким состоянием (свыше $100 млн) увеличится до 372 000 человек.

Регионы

По уровню богатства одного взрослого Швейцария продолжает возглавлять список, за ней следуют США, Гонконг, Австралия и Дания, несмотря на значительное сокращение среднего богатства по сравнению с 2021 годом.

Уменьшение глобального богатства в 2022 году было значительно сосредоточено в более богатых регионах, таких как Северная Америка и Европа, которые вместе потеряли $10,9 трлн.

Азиатско-Тихоокеанский регион потерял $2,1 трлн.

Латинская Америка выделяется с общим ростом богатства на $2,4 трлн, чему способствовало повышение курса валюты по отношению к доллару США в среднем на 6%.

Возглавляют список уменьшения богатства в рыночном выражении в 2022 году США, за ними следуют Япония, Китай, Канада и Австралия.

Наибольший рост богатства был зафиксирован в россии, Мексике, Индии и Бразилии.

Уменьшение экономического неравенства

Вместе с уменьшением совокупного богатства общее неравенство распределения богатства также снизилось в 2022 году.

«Глобальное среднее богатство, которое, пожалуй, более значимый показатель того, как живет типичный человек, действительно выросло на 3% в 2022 году в отличие от падения богатства на взрослого на 3,6%», — отмечают эксперты.

Для мира в целом среднее благосостояние выросло в пять раз в этом веке примерно вдвое быстрее уровня благосостояния на взрослого, в основном благодаря быстрому росту благосостояния в Китае.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Hardlyworker
Hardlyworker
16 августа 2023, 15:30
#
Чи корелюється дане зростання з інфляцією? Тобто, якщо при інфляції у 7% протягом наступних 5 років багаті просто збережуть свій капітал?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами