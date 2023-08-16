Трейдеры могут заработать на украинских газохранилищах $370 миллионов — WSJ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 августа 2023, 14:32 Читати українською

Трейдеры могут заработать на украинских газохранилищах $370 миллионов — WSJ

К началу отопительного сезона треть доступных запасов газа в подземных хранилищах Украины — ориентировочно 3,5 млрд кубометров из 10 млрд — обеспечат иностранные трейдеры. Для них это риск, но одновременно возможность хорошо заработать. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

К началу отопительного сезона треть доступных запасов газа в подземных хранилищах Украины — ориентировочно 3,5 млрд кубометров из 10 млрд — обеспечат иностранные трейдеры.
Фото: utg.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

С 2022 года в Евросоюзе были введены целевые показатели заполнения газовых хранилищ. К 1 ноября они должны составлять 90%, но темпы закачки газа настолько высоки, что этот показатель либо уже достигнут, либо это произойдет в ближайшие дни. По состоянию на 14 августа хранилища ЕС были заполнены на 89,75%.

Такая ситуация может привести к резкому снижению цен, поскольку новый газ просто негде будет хранить.

С другой стороны, есть Украина с крупнейшими в Европе, но полупустыми подземными газохранилищами. Трейдеры могут воспользоваться низкими ценами, закачать газ в украинские ПХГ и продать его подороже, когда цены вырастут.

По оценкам The Wall Street Journal, потенциальная прибыль с 3,5 млрд куб. метров может составить $370 млн.

Кто хранит газ в Украине

По данным источников, газ в Украине уже хранят трейдеры Trafigura Group, Vitol и Gunvor Group, нефтегазовая компания Shell и швейцарская энергетическая компания Axpo.

Главный риск, стоящий перед ними, — это война. До самих хранилищ Россия вряд ли сможет добраться через значительную глубину, но она может повредить газопроводы или компрессорные станции.

Впрочем, компания Укртрансгаз, являющаяся оператором подземных газохранилищ в Украине, рассматривает все ПХГ как одну емкость. Поэтому даже если одно из них получит повреждение в результате военных действий, трейдеры смогут получить свой газ из другого.

«Вероятность того, что все наши подземные хранилища выйдут из строя, будут уничтожены, очень мала», — заявил изданию и.о. гендиректора компании Роман Малютин.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами