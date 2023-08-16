Трейдеры могут заработать на украинских газохранилищах $370 миллионов — WSJ

К началу отопительного сезона треть доступных запасов газа в подземных хранилищах Украины — ориентировочно 3,5 млрд кубометров из 10 млрд — обеспечат иностранные трейдеры. Для них это риск, но одновременно возможность хорошо заработать. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

С 2022 года в Евросоюзе были введены целевые показатели заполнения газовых хранилищ. К 1 ноября они должны составлять 90%, но темпы закачки газа настолько высоки, что этот показатель либо уже достигнут, либо это произойдет в ближайшие дни. По состоянию на 14 августа хранилища ЕС были заполнены на 89,75%.

Такая ситуация может привести к резкому снижению цен, поскольку новый газ просто негде будет хранить.

С другой стороны, есть Украина с крупнейшими в Европе, но полупустыми подземными газохранилищами. Трейдеры могут воспользоваться низкими ценами, закачать газ в украинские ПХГ и продать его подороже, когда цены вырастут.

По оценкам The Wall Street Journal, потенциальная прибыль с 3,5 млрд куб. метров может составить $370 млн.

Кто хранит газ в Украине

По данным источников, газ в Украине уже хранят трейдеры Trafigura Group, Vitol и Gunvor Group, нефтегазовая компания Shell и швейцарская энергетическая компания Axpo.

Главный риск, стоящий перед ними, — это война. До самих хранилищ Россия вряд ли сможет добраться через значительную глубину, но она может повредить газопроводы или компрессорные станции.

Впрочем, компания Укртрансгаз, являющаяся оператором подземных газохранилищ в Украине, рассматривает все ПХГ как одну емкость. Поэтому даже если одно из них получит повреждение в результате военных действий, трейдеры смогут получить свой газ из другого.

«Вероятность того, что все наши подземные хранилища выйдут из строя, будут уничтожены, очень мала», — заявил изданию и.о. гендиректора компании Роман Малютин.