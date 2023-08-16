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16 августа 2023, 14:10 Читати українською

Украинцы получат 500 гривен компенсации на покупку необходимых лекарств

На покрытие стоимости лекарств и их доставки украинцам, пострадавшим от войны и не имеющим возможности приобрести необходимые лекарства, самостоятельно выделили 28 млн грн.

На покрытие стоимости лекарств и их доставки украинцам, пострадавшим от войны и не имеющим возможности приобрести необходимые лекарства, самостоятельно выделили 28 млн грн.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПодробностиДеньги будут переданы фонду «Лекарства для Украины» несколькими траншами в ближайшие месяцы.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Деньги будут переданы фонду «Лекарства для Украины» несколькими траншами в ближайшие месяцы. Первый — уже получен в августе 2023 года.

Фонд «Лекарства для Украины», созданный Liki24.com в апреле 2022 года, позволяет украинцам, которым не хватает средств, получить компенсацию в половину стоимости медикаментов, заказанных через приложение Liki24.

Максимальная сумма компенсации в настоящее время — 500 грн, которые можно потратить на один или несколько заказов. За счет средств, которые передаст правительство Германии, Фонд «Лекарства для Украины» сможет непрерывно работать и оказывать необходимую помощь нуждающимся в течение нескольких месяцев.

Источник: Минфин
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