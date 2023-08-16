Китай импортирует рекордное количество иранской нефти за последние десять лет

Импорт Китая иранской нефти вырос до самого высокого уровня за последнее десятилетие, поскольку Пекин делает ставку на более дешевую санкционную нефть на фоне роста мировых цен на сырье. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным Kpler, Китай будет импортировать около 1,5 млн баррелей сырой нефти из Ирана в этом месяце. Что будет самым высоким показателем с 2013 года. При этом средний показатель импорта нефти с начала 2023 составил 917 тыс. баррелей в день.

Издание отмечает, что скачок стоимости нефти Brent примерно на одну пятую с конца июня повышает спрос на нефть с пониженной ценой, большую часть которой покупают независимые нефтеперерабатывающие предприятия, расположенные в провинции Шаньдун.

По словам трейдеров, два основных иранских маркерных сорта сейчас торгуются со скидками более 10 долларов за баррель до Brent, и они значительно дешевле российских.

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Также Vortexa, еще одна компания, отслеживающая поступление нефти в Китай, заявила, что в этом месяце страна получает около 1 млн баррелей иранской сырой нефти в день по сравнению с рекордными 1,3 млн баррелей в декабре.

Различные оценки отслеживающих танкеры компаний могут быть следствием различных методов анализа потоков.

Добавляется, что Иранскую нефть часто классифицируют как разбавленную битумную смесь, а с недавних пор — как «другую тяжелую нефть».

Согласно таможенным данным, импорт других тяжелых нефтепродуктов в июне вырос примерно в 88 раз по сравнению с маем, в то время как закупки битумной смеси увеличились в четыре раза. Малайзия является крупнейшим поставщиком обеих категорий.