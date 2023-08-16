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16 августа 2023, 12:47 Читати українською

Лишь 7,8% иностранных компаний окончательно вышли с российского рынка — исследование KSE

Если с начала полномасштабного вторжения процент компаний, сворачивающих операции в россии, активно рос до весны 2022 года, то за последние 11 месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute.

Если с начала полномасштабного вторжения процент компаний, сворачивающих операции в россии, активно рос до весны 2022 года, то за последние 11 месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется.
Фото:depositphotos

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Кто вышел с рынка

В целом по состоянию на сегодняшний день 265 (7,8% от общего числа записей в базе KSE или 17,8% от компаний, получавших доход в россии в 2022 году) международных компаний полностью прекратили деятельность в россии.

Также 1223 (36,1% от общего числа) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть страну.

Однако 1377 (40,7% от общего числа) компаний из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 519 (15,3% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать.

В то же время, в начале августа Путин подписал ряд законов, в частности по блокированию средств иностранных компаний, находящихся под санкциями рф, установление налога 10% на сверхприбыли для крупных компаний, а также закон, упрощающий передачу экономически значимых компаний под юрисдикцию россии.

Источник: Минфин
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