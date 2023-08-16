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16 августа 2023, 11:00 Читати українською

В этом году увеличилось число заявок на регистрацию новых небанковских финучреждений — НБУ

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину резко сократилось количество заявок на регистрацию новых финансовых и лизинговых компаний. Об этом говорится в официальном ответе Национального банка на запрос «Минфина».

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину резко сократилось количество заявок на регистрацию новых финансовых и лизинговых компаний.

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НБУ уточнил, что после 24 февраля 2022 года и до текущего времени было лишь 27 таких заявок и пакетов документов.

Национальный банк показал такую динамику по подаче заявок/пакетов документов для создания финансовых и лизинговых компаний, а также их регистрации в госреестрах:

  • с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2020 года — 38;

  • 2021 год — 194;
  • 2022 год — 14;
  • 2023 год — 13.

«Существенное уменьшение количества запросов и пакетов документов об открытии новых небанковских финансовых учреждений в 2022 году по сравнению с 2021 годом, прежде всего, связано с введением на территории Украины военного положения из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и введением Национальным банком Украины с 01.01.2022 новых порядка и условий регистрации новых финансовых компаний и лизинговых компаний и лицензирование их деятельности», — объяснили нам в НБУ.

Однако чиновники считают, что интерес к новым небанковским финучреждениям может возобновиться и настроены оптимистично.

«Исходя из количества запросов и пакетов документов об открытии новых небанковских финансовых учреждений, полученных НБУ с начала 2023 года по сравнению с 2022 годом, несмотря на военное положение в Украине, наблюдается тенденция к их росту», — ответил «Минфину» регулятор.

В Нацбанке напомнили, что приняли на себя функцию по госрегулированию финансовых рынков с 1 июля 2020 года, в соответствии с законом № 79-IX («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг») от 12 сентября 2019 года. Начали регулировать работу небанковских финучреждений, которыми до этого занималась Нацкомфинуслуг: страховых, лизинговых, факторинговых компаний, кредитных союзов, ломбардов и др.
Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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