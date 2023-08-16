После начала полномасштабного вторжения рф в Украину резко сократилось количество заявок на регистрацию новых финансовых и лизинговых компаний. Об этом говорится в официальном ответе Национального банка на запрос «Минфина».
В этом году увеличилось число заявок на регистрацию новых небанковских финучреждений — НБУ
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НБУ уточнил, что после 24 февраля 2022 года и до текущего времени было лишь 27 таких заявок и пакетов документов.
Национальный банк показал такую динамику по подаче заявок/пакетов документов для создания финансовых и лизинговых компаний, а также их регистрации в госреестрах:
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с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2020 года — 38;
- 2021 год — 194;
- 2022 год — 14;
- 2023 год — 13.
«Существенное уменьшение количества запросов и пакетов документов об открытии новых небанковских финансовых учреждений в 2022 году по сравнению с 2021 годом, прежде всего, связано с введением на территории Украины военного положения из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и введением Национальным банком Украины
Однако чиновники считают, что интерес к новым небанковским финучреждениям может возобновиться и настроены оптимистично.
«Исходя из количества запросов и пакетов документов об открытии новых небанковских финансовых учреждений, полученных НБУ с начала 2023 года по сравнению с 2022 годом, несмотря на военное положение в Украине, наблюдается тенденция к их росту», — ответил «Минфину» регулятор.
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