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16 августа 2023, 11:05 Читати українською

Банкротство Prime Trust, Base-платформа RocketSwap потеряла $870 тысяч: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Base-платформа RocketSwap потеряла $870 000 из-за утечки ключей

DeFi-протокол ликвидности RocketSwap в L2-сети Base подвергся атаке, в результате которой злоумышленник вывел около 471 ETH ($870 000).

«В результате проведенного расследования мы с сожалением сообщаем, что команде пришлось использовать офлайн-подписи при развертывании лаунчпада и размещении закрытых ключей на сервере», — заявили разработчики.

Представители проекта отметили, что взлом прокси-сервера произошел методом брутфорса — то есть с помощью простого перебора вариантов.

Благодаря эксплойту хакер создал 90 трлн токенов LoveRCKT, прежде чем перевести их на децентрализованную биржу Uniswap.

Протокол остановил фарминг-пулы для предотвращения дальнейшего ущерба.

Позднее разработчики поделились дальнейшими планами для разрешения ситуации. Сначала RocketSwap развернет новый фарм-контракт с открытым исходным кодом. Команда проекта также прекратит самостоятельный выпуск новых токенов и сохранит только права с низким уровнем риска для распределения новых пулов.

В ближайшее время протокол свяжется с предполагаемым взломщиком и предложит вознаграждение за возвращение украденных средств.

Binance закрывает платформу Binance Connect

16 августа Binance прекращает работу платформы для обмена фиата на криптовалюту Binance Connect (Bifinity).

В качестве причины в Biswap указали на прекращение поддержки платежных карт партнерами Binance.

Сервис запустили в марте 2022 года. Он соединил компании, продавцов и потребителей с миром криптовалют и блокчейн-технологий.

Платформа поддерживала свыше 50 цифровых активов и популярные способы оплаты и системы вроде Visa и Mastercard.

«Мы периодически пересматриваем наши продукты и услуги… Мы последовательно адаптируем и модифицируем наш бизнес-подход в ответ на меняющиеся потребности рынка и пользователей», — сообщил представитель компании CoinDesk.

Stellar инвестировала в MoneyGram

Некоммерческая организация Stellar Development Foundation (SDF) инвестировала в сервис денежных переводов MoneyGram.

Данному шагу предшествовало двулетнее партнерство между двумя организациями, нацеленное на реализацию криптоплатежей и запуск обмена наличных на цифровые активы и наоборот.

Глава SDF Денель Диксон заявила, что по итогам сделки некоммерческая организация станет миноритарным инвестором платежной компании. Она подчеркнула, что источником вложений стали собственные средства Stellar Development Foundation, а не ресурсы фонда поддержки проектов на ранних стадиях.

Диксон также добавила, что SDF получит место в совете директоров MoneyGram. По ее словам, это поможет развитию цифрового бизнеса сервиса денежных переводов за счет изучения технологии блокчейн.

Жителя Китая осудили на 9 месяцев за покупку 13 000 USDT

Гражданина Китая приговорили к 9 месяцам тюрьмы за покупку USDT на сумму 94 988 китайских юаней (около $13 000). Об этом сообщают местные СМИ.

По данным прокуратуры, в феврале 2022 года с мужчиной связался его знакомый с просьбой приобрести для него стейблкоины, переведя ему фиат для этих целей.

За свои услуги подсудимый получил 147,1 юаня ($20,26) в виде комиссионных.

«Мошенники используют виртуальную валюту для перевода и отмывания украденных денег. Покупка виртуальной валюты с учетом того, что другие используют интернет для совершения преступлений, является нарушением закона», — заявили в прокуратуре.

Житель Китая проведет в тюрьме девять месяцев с отсрочкой на год. Также он должен выплатить штраф в размере 5 000 юаней ($689).

Криптокастодиан Prime Trust подал заявление о банкротстве

Компания по хранению цифровых активов Prime Trust подала заявление о банкротстве в соответствии с Главой 11 Кодекса США в суд штата Делавэр.

Согласно документу, у платформы осталось от 25 000 до 50 000 кредиторов. Ее обязательства оцениваются в $100−500 млн при имеющихся активах на сумму $50−100 млн.

У пятерки крупнейших клиентов фирмы имеются требования примерно на $105 млн, включая самый крупный иск на $55 млн.

«Компания намерена подать ряд ходатайств в суд по делам о банкротстве, призванных облегчить для нас упорядоченную оценку всех стратегических альтернатив, включая возможную продажу активов и операций», — говорится в сообщении Prime Trust.

Источник: Минфин
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