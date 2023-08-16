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16 августа 2023, 10:44 Читати українською

Акции банков США падают, а хедж-фонды продают китайские акции: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos

Фондовые индексы США снизились во вторник

S&P 500 потерял 1,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,1%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 1%.

Настроение инвесторов в США ухудшилось после того, как данные по июльским розничным продажам в стране оказались лучше ожиданий. Это вызвало опасения, что Федеральной резервной системе США придется поддерживать процентные ставки на высоком уровне более длительное время.

На сдержанный настрой инвесторов также повлияли предупреждения агентства Fitch по поводу того, что американский банковский сектор ждет новая волна понижения кредитных рейтингов.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня примерно 1%, японский Nikkei упал на 0,9%, южнокорейский Kospi подешевел на 1,3%, сингапурский STI сократился на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 1,2% соответственно.

Все из-за возобновившихся опасений по поводу процентных ставок в США, а также слабых экономических данных из Китая и отсутствия значимых стимулов со стороны государства для ускорения роста экономики страны.

Акции американских банков падают из-за перспектив дальнейшего понижения кредитных рейтингов

Во вторник банковский индекс США — S&P 500 Banks Group — снизился примерно на 2,5%, достигнув самого низкого уровня с начала месяца. Вчера снижались акции всех крупнейших американских кредиторов, среди которых: Bank of America (-3,3%), JPMorgan (-2,5%), Wells Fargo (-2,2%), Citigroup (-2%), Goldman Sachs (-1,6%) и Morgan Stanley (-1,4%).

Падение акций представителей банковского сектора США происходит на фоне растущих перспектив ужесточения регулирования отрасли, а также возможного понижения кредитных рейтингов банков агентством Fitch Ratings.

Между тем, несколько недель ранее агентство Moody's понизило рейтинги десятка американских банков, сославшись на ухудшение условий для ведения бизнеса в отрасли.

Глобальные хедж-фонды распродают китайские акции

По данным, Goldman Sachs, глобальные инвестиционные компании «агрессивно» продают китайские акции на фоне растущих опасений по поводу экономических трудностей в Китае, а также проблем в секторе недвижимости страны.

Ряд американских хедж-фондов, в том числе Coatue, D1 Capital и Tiger Global, сократили свои позиции в китайских акциях еще во втором квартале текущего года, на фоне роста геополитической напряженности между США и Китаем, а также медленного восстановления второй по величине экономике мира.

Норвежский фонд благосостояния получил $143 млрд чистой прибыли в первом полугодии 2023 года

Крупнейший в мире фонд благосостояния отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря слабеющей норвежской кроне по отношению к доллару США, а также сильному росту акций американских технологических компаний.

Между тем, инвестиции в рынок акций управляющими фонда принесли 13,7% прибыли в первом полугодии 2023 года, что на 0,2% хуже динамики индекса S&P 500 за тот же период.

Норвежский фонд благосостояния имеет $1,4 трлн активов, которые формируются из доходов государства от добычи нефти и газа. Фонду принадлежит около 1,5% акций, котирующихся по всему миру.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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